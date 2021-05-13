Раскритикованный Дерипаской ЦБ ответил бизнесмену

Тремасов ответил, что долгосрочные темпы роста ВВП зависят от производительности, капитала и трудовых ресурсов, а Банк России не может монетарной политикой повлиять на потенциал. При этом, по словам представителя Банка России, регулятор может оптимизировать траекторию роста, избегая перегревов и спадов экономики. Тремасов указал, что в настоящее время потенциал роста оценивается в 1,5-2%.
Далее Дерипаска поинтересовался, может ли ЦБ публиковать стенограммы заседаний совета директоров, чтобы «реально понимать», что обсуждается на заседаниях. Он подчеркнул, что публикация стенограмм – это мировая практика.
Тремасов на это отметил, что ЦБ стремится к повышению прозрачности и когда-нибудь начнет публиковать стенограммы заседаний, однако в настоящий момент этот вопрос не рассматривается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в статье для «Ведомостей» Олег Дерипаска заявил
, что ЦБ «демонстративно отвернулся» от проблемы экономического роста России, «год за годом» игнорирует проблему развития долгового рынка внутренних облигаций РФ и не торопится вводить современные цифровые технологии для трансграничных платежей.