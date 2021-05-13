Раскритикованный Дерипаской ЦБ ответил бизнесмену

ЦБ ответили на вопросы предпринимателя Олега Дерипаски , ранее назвавшего позицию регулятора главной проблемой на пути экономического роста России.

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Как пишут «Ведомости», в ходе расширенного заседания Наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дерипаска спросил у директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова , достижима ли в текущей концепции ЦБ поставленная президентом РФ Владимиром Путиным задача по удвоению темпа роста экономики страны по сравнению с мировой и приведению ее к уровню в 5%.

Тремасов ответил, что долгосрочные темпы роста ВВП зависят от производительности, капитала и трудовых ресурсов, а Банк России не может монетарной политикой повлиять на потенциал. При этом, по словам представителя Банка России, регулятор может оптимизировать траекторию роста, избегая перегревов и спадов экономики. Тремасов указал, что в настоящее время потенциал роста оценивается в 1,5-2%.

«Даже правительство признает, что в текущей ситуации экономика вряд ли может расти выше. В этом году рост, по-видимому, будет ближе к 4%. Это во многом восстановительный рост. Повышенным он останется и в следующем году, но потом, скорее всего, без каких-то серьезных преобразований в увеличении инвестиционной активности, роста инвестиций в экономике мы не сможем расти быстрее вот этого потенциала. То есть 2% — это то, на что можно ориентироваться в долгосрочном плане», - заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

Далее Дерипаска поинтересовался, может ли ЦБ публиковать стенограммы заседаний совета директоров, чтобы «реально понимать», что обсуждается на заседаниях. Он подчеркнул, что публикация стенограмм – это мировая практика.

Тремасов на это отметил, что ЦБ стремится к повышению прозрачности и когда-нибудь начнет публиковать стенограммы заседаний, однако в настоящий момент этот вопрос не рассматривается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в статье для «Ведомостей» Олег Дерипаска заявил , что ЦБ «демонстративно отвернулся» от проблемы экономического роста России, «год за годом» игнорирует проблему развития долгового рынка внутренних облигаций РФ и не торопится вводить современные цифровые технологии для трансграничных платежей.