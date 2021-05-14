Глобальное похолодание: Украина поднимает цены на газ

Пандемия коронавируса, кажется, окончательно подорвала и без того стагнирующую украинскую экономику. После отказа Международного валютного фонда МВФ ) выделить Киеву очередной пакет финансовой помощи у государства фактически не осталось способов закрыть растущие дыры в бюджете — не хватает средств даже на обслуживание ЖКХ. Ситуация оказалась настолько тяжелой, что власти начали отключать подачу газа региональным ТЭЦ, от которых зависит подача тепла и горячей воды в дома сотен тысяч украинцев. До начала нового отопительного сезона еще полгода, но он уже оказался на грани срыва. Сможет ли Украина найти денег на горячую воду для граждан и чем придется пожертвовать ради такой роскоши — разбиралась «Лента.ру»

Фото: РИА Новости РИА Новости

С наступлением лета большинство украинцев могут остаться без горячей воды, а к приходу холодов — без отопления. Такой неутешительный прогноз сделал в начале мая глава «Укртеплокомунэнерго» Арсентий Блащук. Причина, как всегда, проста и прозаична — правительство так не сумело отыскать средств на субсидирование оптовых цен на газ для местных поставщиков услуг ЖКХ.

До настоящего времени поставкой энергоносителей для украинских коммунальщиков занималась государственная компания «Нафтогаз» . Она продавала им топливо по жестко фиксированной стоимости, ежемесячно определяемой кабинетом министров: в марте она составляла около 6,2 гривны на кубометр, в апреле — 6,5 гривны (17,39 рубля). Такой порядок был закреплен положением о наложении специальных обязательств (ПСО) для участников газового рынка. Срок его действия истекает уже 20 мая, после чего компания перейдет к рыночным механизмам формирования цен.

Отказа от госрегулирования тарифов на энергоносители уже много лет требует от Украины ее главный кредитор — МВФ. Таковы условия программы финансовой поддержки. Пункт о повышении цен фигурировал еще в первых договорах с Фондом, но во времена президентства Петра Порошенко кредиторы по какой-то причине раз за разом закрывали глаза на неисполнение этого и других обещаний, и финансовую помощь все-таки предоставляли.

Однако 2020 году данное требование было поставлено в ультимативной форме, и Киев, несмотря на полную неготовность экономики и миллиардные долги управляющих компаний, был вынужден согласиться и спешно готовить реформу. Цены на газ, очевидно, сильно вырастут, но насколько — эксперты предсказать пока не могут.

«Нафтогаз» уже заявили, что будут продавать ресурсы только по принципу «деньги вперед», и будут отказывать коммунальщикам, которые не смогут доказать свою платежеспособность хотя бы в краткосрочной перспективе. «Проблема в том, что у них (коммунальщиков) три ведра долгов, и как они будут их реструктуризировать, непонятно», — считает глава «Укртеплокомунэнерго» Арсентий Блащук.

С невозможностью заплатить долги банкам и выполнять свои обязательства перед населением украинские коммунальщики сталкивались и ранее. Даже в условиях жесткого регулирования оптовых цен после 2014 года они несли чудовищные убытки, многие компании были закрыты из-за долгов, часть находится на грани банкротства и по сей день.

В частности, в марте из-за неспособности рассчитаться перед «Нафтогазом» без топлива остался крупнейший оператор коммунальных услуг на подконтрольной Киеву территории в Донбассе — «Донецктеплокоммунэнерго». Его ежемесячные потери из-за высоких оптовых цен и неспособности жителей оплачивать ЖКУ исчислялись миллионами гривен. Общая же задолженность региональных предприятий перед монополистом к началу мая составила 95 миллиардов гривен.

По данным украинского издания «Обозреватель», большинство коммунальных компаний в стране и сами на грани отключения от газоснабжения, они не могут даже рассчитаться с долгами, чтобы закупить газ. При этом даже рост тарифов для населения, по заверениям предпринимателей, не сможет покрыть все затраты коммунальщиков на покупку энергоносителей. И пока бизнес из последних сил стараются оптимизировать свои бюджеты и спасти остатки разрушенных теплосетей, власти не обращают внимание на его мольбы, вероятно, надеясь покрыть текущие бюджетные расходы за счет очередного транша от МВФ.

Слово кредитора — закон

В декабре 2020 года правительство Украины , утверждая бюджет на грядущие 12 месяцев, прогнозировало его дефицит в районе 246 миллиардов гривен (658,9 миллиарда рублей). Из-за сильнейшего падения доходов на фоне пандемии коронавируса власти были вынуждены урезать траты не только на коммунальную отрасль, но также промышленность и социальную сферу. При этом расходы на обслуживание государственного долга достигли рекорда.

13.5 процента ВВП составляют расходы Украины на обслуживание государственного долга

Надежды на спасение экономики Киев связывал с получением очередного транша в рамках кредитной программы от Международного валютного фонда, принятой в 2020 году. Тогда Украина сумела договориться о получении кредита на пять миллиардов долларов в течение 18 месяцев взамен на проведение долгожданных реформ, и в том числе отмены сдерживания цен на коммунальные услуги. В рамках первого транша Киев получил 2,1 миллиарда долларов и привычно отложил реформы в долгий ящик.

Однако на сей раз схема дала сбой: МВФ внезапно отказал в переводе остальных четырех траншей по 700 миллионов долларов каждый. «Мы обсудили с украинскими властями прогресс в реализации политического курса и реформ. Консультации были продуктивными. Но, что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках [кредитной] программы», — заявил в начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс

Проблема в том, что еще не полученные средства в размере как минимум 1,4 миллиарда долларов правительство Украины уже заложило в расходную часть бюджета. Руководство страны было уверено, что сумеет выполнить все обязательства или по крайней мере отыскать способ убедить кредиторов выдать оставшуюся часть суммы без выполнения обязательств. Однако чуда не произошло, и в офисе Зеленского анонсировали худший сценарий: если переговоры с фондом сорвутся, стране в очередной раз придется урезать бюджетные расходы и экономить на социальной сфере.

«Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и одалживать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы», — считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

93 процента украинцев считают завышенными установленные в стране тарифы на газ, воду и электричество (по данным социологического центра Разумкова)

Однако тут руководство Украины оказывается между двух огней. С одной стороны, ему срочно нужно выполнить обязательства перед МВФ, чтобы пополнить тающий на глазах бюджет. С другой — предыдущие попытки резко взвинтить цены окончились для президента Зеленского рекордным падением электорального рейтинга. В феврале он достиг исторического минимума: 19,8 процента среди определившихся с выбором. Подавляющее большинство украинцев и так называют счета за свет, воду и газ непомерно завышенными — за последние несколько лет они выросли более чем в два раза.

Акция протеста против роста цен на газ и электроэнергию в Киеве, 15 января 2021 года. Фото: Talha Yavuz / Anadolu Agency / Getty Images

Попытка «Нафтогаза» повысить цены на 14 процентов в январе — до 7,2 гривны (19,28 рубля) за кубометр — в совокупности с отменой льготного тарифа на электроэнергию привела к массовым протестам. Зимой недовольные энергетической политикой страны перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и в других населенных пунктах, в Житомире протестующие и вовсе брали штурмом областную администрацию.

1 февраля Зеленский и его команда все же решились пойти на уступки и принудительно снизили цены — как оказалось, ненадолго. В конце апреля, несмотря на все обещания населению, подъем цен на газ все же начался.

Безвыходная ситуация

Власти Украины обосновали свой шаг переходом на новые годовые тарифы, по которым стоимость газа останется фиксированной в течение следующих 12 месяцев. Согласно новым правилам, цена за кубометр будет варьироваться от 7,96 до 13,5 гривны в зависимости от региона, при том что еще в апреле жители платили за него не более 6,99 гривны. Иными словами, теперь среднестатистической украинской семье, потребившей за год тысячу кубометров голубого топлива, придется заплатить от 7960 до 13500 гривен (от 22,6 до 36 тысяч рублей) за коммунальные услуги без учета воды и электричества.

Тарифы на свет, в свою очередь, тоже пообещали поднять к 1 июля как минимум вдвое. Киловатт/час электроэнергии будет обходиться простым украинцам в три и более гривны. Впрочем, его стоимость хотя бы останется фиксированной на всей территории страны, чего нельзя сказать про газ. Потребность государства в валюте оказалась сильнее чаяний населения о подъемных коммунальных платежах.

По подсчетам журналистов, среднестатистической украинской семье на оплату ЖКХ придется тратить в месяц около 3,7 тысячи гривен. И если работающий человек при средней зарплате в 13,6 тысячи гривен (36,4 тысячи рублей) еще сможет затянуть поясок, то рядовому пенсионеру с выплатами в 3,5 тысячи гривен (9,3 тысячи рублей), вероятно, придется жить впроголодь, чтобы позволить себе пользоваться горячей водой.

Как подсчитала украинская Госслужба статистики, за прошедшие 12 месяцев цены на коммунальные услуги в стране в среднем выросли на 26,5 процента. Наиболее сильно увеличились платежи именно за газ — на 90 процентов, свет — на 36,6 процента и горячую воду — почти на 15 процентов.

82 миллиарда гривен (219,6 миллиарда рублей) составила общая сумма долгов населения Украины за услуги ЖКХ к началу мая

Чтобы хоть как-то сгладить последствия от резкого роста цен, правительство предложило гражданам оригинальный выход: заключать договор на поставку газа напрямую с дочерней компанией «Нафтогаза» — ООО «Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины». После снятия ограничений на рост тарифов это могут делать как малые, так и средние потребители — например, объединения собственников многоквартирных домов. С учетом повального разорения коммунальных предприятий такой шаг выглядит неприкрытой попыткой «Нафтогаза» стать монополистом не только в сфере прокачки энергоносителей, но и их распределения в стране.

Интересным в связи с этим представляется и намерение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины получить информацию обо всех частных энергетических и газораспределительных компаниях страны. О нем стало известно из письма секретаря ведомства Алексея Данилова премьер-министру страны Денису Шмыгалю опубликованного изданием LIGA.net в начале мая.

Делается это якобы ради «улучшения госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла». Вместе с этим СНБО пожелало выяснить историю перехода прав каждого предприятия в частную собственность. Иными словами, на грядущем заседании ведомства вполне может быть поднят вопрос о необходимости перераспределения активов «недобросовестных» предпринимателей в пользу государства. Поводом, как показывает практика, может стать и «связь со страной-агрессором», и «финансирование террористов» в лице бизнесменов из ДНР и ЛНР.

Совет за последний год уже успел заработать репутацию карательного органа после внесудебного закрытия оппозиционных телеканалов и блокировки счетов пророссийских политиков. Вероятно, после того как козлы отпущения будут найдены, на них можно будет взвалить ответственность за общий развал коммунальной отрасли, смягчив репутационные издержки от повышения цен и других непопулярных реформ. Под этим же соусом Киев может отчитаться перед МВФ о борьбе с коррупцией и за счет монополии на рынке продолжить повышать тарифы до достижения рыночных показателей.

Вот только эти меры не решат двух ключевых проблем украинской экономики — зависимости от реверсных поставок российского газа из Европы и кредитной кабалы, в которую Киев решил загнать себя бесповоротно. Не поможет это и остановить развал коммунальной сферы, которую, похоже, восстанавливать никто толком не собирается.