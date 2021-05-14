Европа лишилась миллиардов долларов из-за России

Страны Европы лишились миллиардов долларов из-за отсутствия российских туристов, пишет издание Die Welt. Статью приводит «ИноСМИ»

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Перед экономическим кризисом и девальвацией рубля 2014 года российские туристы тратили за границей ежегодно более 50 миллиардов долларов и входили в пятерку самых щедрых туристов.

В 2019 году, за год до начала пандемии, россияне потратили на заграничные поездки 34,5 миллиарда долларов и заняли по этому показателю седьмое место в мире.

В 2020 году международный туризм почти полностью прекратился из-за пандемии, но и в этом году россиянам по-прежнему трудно попасть в Западную Европу, где не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Издание объясняет ограничения для российских туристов не только отсутствием регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств, но и геополитическими причинами. Так, приостановка авиасообщения с Турцией, по мнению авторов, связана с тем, что президент Тайип Эрдоган высказался за вступление Украины в НАТО

Издание отмечает, что россияне были желанными гостями в Европе, потому что еще с 1990-х годов не жалели денег на зарубежные поездки. Теперь европейским отелями и ресторанам придется обойтись без щедрых русских гостей.