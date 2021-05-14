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Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Вероника Полынина
30 минут назад
Совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло 35% национального ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты газеты Financial Times.
Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Этот показатель вырос на 10 процентных пунктов за год.
На втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объему национального ВВП находится Швеция (30% ВВП), на третьем – Индия (20% ВВП). В первой пятерке также оказались США и Франция с показателями 18% и 17% соответственно.
Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос владеет состоянием, составляющим 0,8% ВВП США (177 млрд долларов).
Богатейший россиянин Алексей Мордашов имеет состояние, равное 1,7% ВВП России (29 млрд долларов).
За последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с 5 до 13 трлн долларов, число миллиардеров выросло на 700 человек – до 2700 бизнесменов.
Издание разделило всех миллиардеров на три категории: наследственные, то есть те, кому богатство перешло от родственников; хорошие – те, кто работает в сфере технологий; плохие – те, кто занят в неэкологичных и потенциально коррумпированных секторах экономики, к примеру, в энергетике, разработке месторождений, недвижимости и фондовом рынке.
Большинство «плохих» миллиардеров приходится на Мексику, Россию и Австралию. «Хорошие» миллиардеры преимущественно проживают в Тайване, Китае и Южной Корее, а «наследственные» - во Франции, Германии и Индонезии.
Ранее «Рамблер» писал, что создатель соцсетей «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вошел в десятку самых богатых россиян. По состоянию на 14 мая, Дуров занимает 9-е место списка с состоянием в 17,2 млрд долларов.
Экономика,Джефф Безос,Павел Дуров,Алексей Мордашов,Amazon,Financial Times,ИТАР-ТАСС,
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