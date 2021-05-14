Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Совокупное состояние 120 российских долларовых миллиардеров достигло 35% национального ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты газеты Financial Times.

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Этот показатель вырос на 10 процентных пунктов за год.

На втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объему национального ВВП находится Швеция (30% ВВП), на третьем – Индия (20% ВВП). В первой пятерке также оказались США и Франция с показателями 18% и 17% соответственно.

Богатейший россиянин Алексей Мордашов имеет состояние, равное 1,7% ВВП России (29 млрд долларов).

За последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с 5 до 13 трлн долларов, число миллиардеров выросло на 700 человек – до 2700 бизнесменов.

Издание разделило всех миллиардеров на три категории: наследственные, то есть те, кому богатство перешло от родственников; хорошие – те, кто работает в сфере технологий; плохие – те, кто занят в неэкологичных и потенциально коррумпированных секторах экономики, к примеру, в энергетике, разработке месторождений, недвижимости и фондовом рынке.

Большинство «плохих» миллиардеров приходится на Мексику, Россию и Австралию. «Хорошие» миллиардеры преимущественно проживают в Тайване, Китае и Южной Корее, а «наследственные» - во Франции, Германии и Индонезии.