Белоруссия разместит в России облигации на 100 млрд рублей

Документ издан с целью "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь". Документом правительству страны поручено "осуществить в 2021-2023 [годах] привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней".
Указом предусмотрено, что при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться "отказ Белоруссии от иммунитета". В частности, от "применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного или арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг или вытекающим из эмиссионных документов".
Ранее сообщалось, что Минфин Белоруссии имеет зарегистрированную программу эмиссии облигаций на сумму в 30 млрд российских рублей. В 2019-2020 годах были размещены четыре выпуска ценных бумаг на общую сумму в 20 млрд российских рублей. В 2019 году были размещены два выпуска со сроком обращения три года под 8,65% годовых, а в прошлом - 5-летние бумаги под 8,5% годовых.