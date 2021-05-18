Россия резко сократила вложения в госдолг США

Ведомство подсчитало, что в феврале Россия владела гособлигациями США 5,756 миллиарда долларов, а в марте эта цифра снизилась до 3,976 миллиарда долларов. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла втрое, с 306 миллионов до 1,08 миллиарда долларов, а объем краткосрочных облигаций снизился с 5,4 миллиарда до 2,88 миллиарда долларов.