ФАС решит проблему с долгами за ЖКУ на Кавказе

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) хотят ввести запрет на плату за электроэнергию через посредников или расчет с ними наличными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФАС , которая и предложила данную меру.

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Кроме того, служба считает целесообразным внедрение системы электронного сбора платежей в РСО и управляющих компаниях (УК) региона.

Запрет сбора коммунальных и жилищных платежей через посредников и агентов сделает оборот денежных средств прозрачнее, считает служба. Кроме того, это поможет исключить «серые» схемы и прекратить вывод денежных средств из оборота недобросовестными участниками.

Данный вопрос является актуальным, так как в СКФО существует проблема с платежной дисциплиной граждан, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев

По состоянию на 30 апреля 2021 года объем задолженности за электроэнергию по всей стране на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) достигает 75 млрд рублей, свидетельствуют данные Центра финансовых расчетов (ЦФР). Из них на СКФО приходится приблизительно 85%.

Для решения проблемы в СКФО необходимо развитие сети платежных пунктов, расчетно-кассовых центров, где можно будет рассчитаться за электричество онлайн напрямую с РСО, заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.