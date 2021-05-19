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Анатолий Чубайс оценил возможные потери России от нового налога ЕС

Аргументы Недели
1 час назад
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс оценил возможные потери России от введения Евросоюзом трансграничного углеводородного налога.
Выступая на Национальном форуме по устойчивому развитию, бывший руководитель "Роснано" предупредил, что "последствия для России от реализации всего того, что заложено в European Green Deal, масштабнее и больше, чем 4-6 млрд в год".
Чубайс отметил, что трансграничный углеводородный налог ЕС может быть введен уже с 1 января 2023 года. У России есть "набор предложений" по защите своих интересов.
European Green Deal (Европейский зеленый курс)-план достижения нулевого нетто-выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды путём перехода от использования ископаемых к возобновляемым источникам энергии и сырья в странах-членах Европейского союза к 2050 году. Целью мероприятий плана является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
Экономика,Видео,Анатолий Чубайс,Роснано,ЕС,
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