Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Центробанке рассказали о дизайне новой 100-рублевой купюры

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад
Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой 100-рублевой купюре для определения номиналов незрячими людьми. Об этом сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка РФ Михаил Алексеев.
В ЦБ раскрыли дизайн новых банкнот
Фото: moscow-livemoscow-live
Он отметил, что по цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешнюю, но оттенок выбран другой. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.
Алексеев подчеркнул, что российские купюры оригинальны и значительно отличаются от банкнот еврозоны.
— Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами, — сказал он в интервью «Российской газете».
Банк РФ в 2021 — 2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика российских субъектов. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируют в период 2022 — 2025 годов.
Экономика,Михаил Алексеев,Центральный банк России,"Российская газета",
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители