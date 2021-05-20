В ЦБ раскрыли дизайн новых банкнот

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой 100-рублевой купюре для определения номиналов незрячими людьми. Об этом сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка РФ Михаил Алексеев

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Он отметил, что по цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешнюю, но оттенок выбран другой. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.

Алексеев подчеркнул, что российские купюры оригинальны и значительно отличаются от банкнот еврозоны.

— Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами, — сказал он в интервью «Российской газете».