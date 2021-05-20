Курс доллара: рубль растет в ожидании встречи Путина и Байдена

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По словам эксперта, рынок ждет встречи лидеров России и США, которая запланирована на лето, и ослабления геополитических рисков, что оказывает позитивное влияние на рубль. Возможное улучшение отношений между странами, повысит привлекательность российских активов для глобальных инвесторов, что также скажется на нацвалюте.

На курс доллара к рублю влияют также цены на нефть. Если будет продлена сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, а рост цен на «черное золото» будет на прогнозируемом экспертами уровне в 10% к концу года, то можно ждать укрепления нацвалюты до 72,5 рубля за доллар. Поддержку рублю могут также оказать постепенное повышение Центробанком ключевой ставки и возможный рост иностранных инвестиций, пояснил Касьянов.

При этом в третьем квартале, по словам эксперта, на курс доллара повлияют дивидендные выплаты, постепенное снятие ограничений на поездки за границу, а также сопутствующий рост импорта. Все это в совокупности может привести к ослаблению рубля до 75,5.

Виктор Касьянов также напомнил, что это долгосрочный прогноз и его реализации могут помешать и резкое падение глобальных рынков, и геополитические потрясения.