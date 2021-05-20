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Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно

ТАССиещё 8
2 часа назад
Президент России Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин лично примет участие в пленарном заседании ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании [ПМЭФ]. Но гости, эмир Катара и также господин Курц из Австрии, они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", – сказал представитель Кремля.
Он сделал акцент на том, что формат проведения ПМЭФ будет смешанным.
Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.
Экономика,Себастьян Курц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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