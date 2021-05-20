Путин лично примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Он сделал акцент на том, что формат проведения ПМЭФ будет смешанным.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он будет проводиться с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема ПМЭФ в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более 100 дискуссий.