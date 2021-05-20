Нет спроса: власти отказали в перспективах искусственному мясу

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«Любой бизнес развивается, когда есть спрос. ( ) Если нет спроса, никакая поддержка тебе не поможет», - сказала она, выступая на конференции Deep Food Tech Conference 2021.

По ее мнению, сейчас российским потребителям такая продукция не нужна, поскольку в России «консервативное потребление». В среднесрочной перспективе культивированное или растительное мясо вряд ли заменит традиционную продукцию, считает замминистра.

Она отметила, что любой новый продукт требует изменения нормативных документов. В настоящее время названия «растительное мясо» в базовых документах нет.

По ее мнению, РФ может выращивать растительное мясо на экспорт в те страны, где есть потребность в альтернативном продовольствии.