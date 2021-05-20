Центробанк начал избавляться от золота

Банк России в апреле сократил количество золота в международных резервах на 3,1 тонны (1,15%), сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы ЦБ.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 1 мая, запасы монетарного золота в международных резервах РФ составляли 73,7 миллиона унций или 2292,326 тонны.

При этом стоимость золота в резервах России в апреле выросла на 4,44%, с 125,287 млрд долларов до 130,855 млрд долларов. Доля золота в международных резервах выросла с 21,85% до 22,16%.

За последние десять месяцев Центробанк России уже в четвертый раз снизил количество золота в международных резервах. В феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота. В июле и сентябре 2020 года из золотого запаса России было продано 10 тысяч и 30 тысяч унций соответственно.

В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году, с тех пор ЦБ неизменно пополнял запасы монетарного золота в резервах. Банк России последний раз пополнял резервы золотом в первом квартале 2020 году, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке.