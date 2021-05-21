Курс доллара: когда избавляться от валюты?

Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация для покупки долларов, благодаря укреплению рубля, а вот с продажей валюты лучше повременить. Об этом заявил «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов

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По словам эксперта, доллар остается удобным финансовым инструментом для хранения и приумножения накоплений, но покупать и продавать его нужно с умом, играя на разнице курса.

Покупать американскую валюту стоит, когда рубль находится на пике. Так, средневзвешенный курс доллара за последний год составлял 74,2 рубля, а за квартал – 75, значит выгодным приобретение будет, если цена ниже этих значений, пояснил Валерий Емельянов.

При этом с продажей долларов он посоветовал повременить, так как высока вероятность «очередного разворота пары USD/RUB вверх». Эксперт ожидает коррекцию курса доллара в июле-августе, когда американская валюта будет стоить около 76-77 рублей или даже выше.

Это будет хорошим моментом для того, чтобы продать часть долларов, если есть такая необходимость, пояснил аналитик «Фридом Финанс».

«Рамблер» писал, что ранее финансовый аналитик Андрей Маслов назвал условиями укрепления рубля завершение пандемии, улучшение отношений между Россией и ее важными торговыми партнерами ЕС и США, а также восстановление спроса на нефть и рост цен на нее.