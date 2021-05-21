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Курс доллара: когда избавляться от валюты?

Елена Прошина
1 час назад
Сейчас на рынке складывается благоприятная ситуация для покупки долларов, благодаря укреплению рубля, а вот с продажей валюты лучше повременить. Об этом заявил «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
Курс доллара: когда избавляться от валюты?
Фото: ТАССТАСС
По словам эксперта, доллар остается удобным финансовым инструментом для хранения и приумножения накоплений, но покупать и продавать его нужно с умом, играя на разнице курса.
Покупать американскую валюту стоит, когда рубль находится на пике. Так, средневзвешенный курс доллара за последний год составлял 74,2 рубля, а за квартал – 75, значит выгодным приобретение будет, если цена ниже этих значений, пояснил Валерий Емельянов.
При этом с продажей долларов он посоветовал повременить, так как высока вероятность «очередного разворота пары USD/RUB вверх». Эксперт ожидает коррекцию курса доллара в июле-августе, когда американская валюта будет стоить около 76-77 рублей или даже выше.
Это будет хорошим моментом для того, чтобы продать часть долларов, если есть такая необходимость, пояснил аналитик «Фридом Финанс».
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
«Рамблер» писал, что ранее финансовый аналитик Андрей Маслов назвал условиями укрепления рубля завершение пандемии, улучшение отношений между Россией и ее важными торговыми партнерами ЕС и США, а также восстановление спроса на нефть и рост цен на нее.
При этом при ухудшении отношений со странами Запада, рубль может ждать обвал, считает он.
Экономика,Андрей Маслов,Валерий Емельянов,ЕС,
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