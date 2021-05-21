Украина попросила США остановить достройку «Севпотока-2»

В заявлении Рады говорится, что проект "Северный поток 2" является попыткой РФ использовать энергетику как "инструмент гибридной войны, который прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы". В заявлении также отмечается, что Рада высоко ценит категорическую позицию США против завершения строительства "Северного потока 2", в то же время глубоко обеспокоена тем, что дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока 2" — Nord Stream AG.