Украина попросила США остановить достройку «Севпотока-2»

США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта. Госдеп
представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой — реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена
. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг
и другие ее работники.