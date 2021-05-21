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Украина просит США остановить строительство "Северного потока-2"

Праймиещё 1
36 минут назад
Верховная рада Украины призвала палату представителей и сенат конгресса США использовать все законные инструменты для необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" путем применения санкций против всех участников данного проекта, в том числе Nord Stream AG. Такое заявление на заседании украинского парламента в пятницу поддержали 292 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Украина попросила США остановить достройку «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта. Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой — реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники.
В заявлении Рады говорится, что проект "Северный поток 2" является попыткой РФ использовать энергетику как "инструмент гибридной войны, который прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы". В заявлении также отмечается, что Рада высоко ценит категорическую позицию США против завершения строительства "Северного потока 2", в то же время глубоко обеспокоена тем, что дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока 2" — Nord Stream AG.
"Верховная рада Украины призывает палату представителей и сенат конгресса Соединенных Штатов Америки использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток 2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG", — говорится в заявлении.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Экономика,Энтони Блинкен,Маттиас Варниг,Верховная Рада,Госдеп США,ЕС,
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