Одна из причин подорожания еды по всему миру — рост популярности растительного топлива, которое начали производить крупные энергетические компании. Бум на биотопливо тянет вверх спрос на бобы, кукурузу и другие культуры, что сказывается на ценах на продукты питания.

Об этом сообщил Bloomberg. За год кукуруза подорожала вдвое, сахар — в полтора раза, а цены на продовольствие выросли до максимальных за семь лет отметок. Из-за борьбы с глобальным потеплением продукты могут стать ещё дороже, предупредило агентство.

Издание привело в пример завод энергокомпании Phillips 66 в Сан-Франциско. За последний год предприятие стало одним из крупнейших в США по производству возобновляемого топлива. По прогнозу JP Morgan, производство возобновляемого дизельного топлива в Штатах к концу 2024 года вырастит в шесть раз. Однако это грозит планете ростом голода и безработицы.

Из-за скачка спроса на растительные масла Северной Америке через несколько лет грозит его дефицит, хотя сейчас в регионе избыток этого продукта, предупредила компания Bunge.

«Я думаю, что настанет день расплаты, когда в конце концов вы посмотрите на цены на пальмовое масло во всём мире и на инфляцию. Сколько ещё мир будет позволять строить возобновляемые дизельные заводы и брать пищевое чистое масло, чтобы превратить его в возобновляемое дизельное топливо?» — задался вопросом главный исполнительный директор американской компании Green Plains Тодд Беккер. Его фирма извлекает биотопливо из масла кукурузы — но непригодного для пищи.

Правительство приняло решение урезать объём государственной поддержки зелёной энергетики на период с 2025 по 2035 год. Инвестиции сократят с 400 млрд до 313 млрд рублей. Участники рынка предрекли закрытие производств.

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Собеседники издания рассказали, что порог вложений на строительство ветряных электростанций (ВЭС) составит 177 млрд рублей, а на солнечные электростанции (СЭС) — 106 млрд рублей. Но поддержку мини-ГЭС мощностью до 50 МВт сохранят на прежнем уровне — 30 млрд рублей.

17 марта глава Минэнерго Николай Шульгинов выступил за сокращение объёмов господдержки развития зелёной энергетики. Глава ведомства призвал учитывать, что поддержка строительства новых объектов зёленой генерации финансируется за счёт надбавок к цене на мощность для промышленных потребителей на оптовом рынке электроэнергии. Поэтому для удержания цен на электроэнергию на уровне инфляции нагрузку на энергорынок нужно снижать, указал он.

Спорный вопрос

Программу поддержки ВИЭ запустили в 2014 году, изначально она должна была длиться 10 лет. Согласно условиям, инвесторы отобранных на конкурсах объектов ВИЭ могли получить гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых. В прошлом году программу продлили до 2035 года.

Чтобы удержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции, возникала идея урезать объёмы поддержки. Но в правительстве по этому вопросу начались споры. Так, Минэкономразвития предлагало сократить программу вдвое, Минэнерго говорило о сокращении на треть, до 306 млрд рублей. Минпромторг и вовсе выступил против урезания программы, так как счёл, что инициатива просто загубит все усилия по локализации оборудования в стране.

Новые правила

В начале марта 2021 года правительство опубликовало правила новой программы поддержки ВИЭ на 2025–2035 годы. В них появились требования по локализации оборудования, а также штрафы за невыполнение целевого показателя по его экспорту за рубеж.

При этом объёмы поддержки программы так и не утвердили, и это возмутило генераторов. Некоторые участники рынка предположили, что вопрос финансирования зелёной энергетики стал для властей таким болезненным, потому что предпосылок для масштабного развития ВИЭ в стране просто нет.

Перспективы

Урезание господдержки приведёт к тому, что часть производств закроется, рабочие места сократятся, а успехи по локализации будут сведены на нет. Об этом предупредили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), которая объединяет инвесторов в ВИЭ. Там заявили, что экономически совершенно бессмысленно инвестировать миллиарды долларов в экономику страны ради продажи на локальном рынке 25% от годового объёма производства. По словам председателя Российской ассоциации ветроиндустрии Игоря Брызгунова, чтобы выполнить требования повышения локализации, производители должны будут вложиться в новые производства, хотя ещё не окупили предыдущие инвестиции. В Ассоциации предприятий солнечной энергетики при этом уверены: инвесторы всё равно продолжат развивать производство.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года доля возобновляемых источников энергии в выработке электроэнергии в странах Евросоюза впервые превысила долю ископаемого топлива, включая газ и уголь. Но рынку экологических инвестиций уже предрекли скорый обвал.

Какую судьбу ждёт ископаемое топливо в условиях перехода стран на возобновляемые источники энергии

Финляндия начала отказываться от российской нефти ради перехода к «зелёной» энергетике. В апреле импорт чёрного золота рухнул на 63%. Сокращение экспорта углеводородов из России в Европу неизбежно, говорят эксперты. Но если в отношении нефти проблемы они не видят — Россия всегда найдёт, кому её продать, — то с газом ситуация обстоит несколько иначе. О том, сумеет ли российская экономика ответить на современные вызовы, — в материале NEWS.ru.

Финляндия, являющаяся одним из основных импортёров нефти марки Urals в Европе, начала отказываться от закупок российской нефти на фоне перехода к «зелёной» энергетике, сообщает Reuters. Её переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oil из-за близости к российским нефтяным терминалам на балтийском побережье.

По данным Refinitiv Eikon, в первом квартале 2021 года импорт российской нефти в Финляндию сократился на четверть, до 2,1 млн тонн. В апреле в страну было поставлено только 0,4 млн тонн сырой нефти, тогда как в апреле прошлого года — 1,1 млн тонн. Таким образом, импорт чёрного золота рухнул на 63,6%.

Снижение поставок нефти в Финляндию эксперты связывают с программой перехода энергетики страны от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Компания Neste Oil в марте преобразовала один из двух своих заводов в нефтехранилище, а второе предприятие сокращает переработку в связи с реконструкцией — оно будет переориентировано на переработку отходов и возобновляемого сырья.

К слову, Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России. Так, в 2020 году импорт снизился на 16% по сравнению с 2019 годом. По мнению аналитиков, переориентация Финляндии на «зелёную» энергетику может сказаться на стоимости Urals.

Игорь Юшков. Финляндия покупает российскую нефть не для обеспечения внутренних потребностей, а прежде всего для её последующей переработки и продажи готовых нефтепродуктов соседним странам, замечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

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По сути, ничего экстраординарного не произошло. Никто одномоментно не пересел на электромобили. Просто было принято политическое решение перепрофилировать отдельные нефтеперерабатывающие заводы. Но спрос и в самой Финляндии, и у её соседей на нефтепродукты остался примерно на уровне 2019 года. Радикального сокращения потребления не случилось. А существующая потребность в продуктах нефтепереработки будет удовлетворяться другими НПЗ, которые продолжат покупать российскую нефть.

Напомним, Запад взял активный курс на использование возобновляемых источников энергии. В декабре Европа ужесточила и без того амбициозные цели — углеродные выбросы к 2030 году должны сократиться на 55% по сравнению с 1990 годом, а не на 40%, как предполагалось ранее. Потребление угля упадёт на 70%, нефти и газа — на 30% и 25% соответственно.

Некоторые эксперты считают, что из-за дальнейшего перехода стран к «зелёной» энергетике цена на нефть в будущем может опуститься до непривычно низкого уровня — $10 за баррель. Согласно прогнозу консалтинговой компании Wood Mackenzie, спрос на нефть начнёт снижаться с 2023 года, а к середине века упадёт на 70% от современных показателей. Впрочем, это произойдёт лишь при условии, что у ведущих экономик мира получится достичь целей Парижского соглашения по климату.

Пока речь идёт не о полном отказе от российского топлива, а о сокращении закупок для реализации программы перехода на «зелёную» энергетику, которая в последние несколько лет не только стала трендом в странах Евросоюза, но и является одним из требований к участникам ЕС, комментирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев

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Евросоюз стремится сократить расходы на энергоносители, чтобы быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В перспективе это возможно за счёт «зелёной» энергии, которая снижает себестоимость производства по сравнению с ископаемым сырьём. Однако прежде в странах нужно создать необходимую инфраструктуру: имеющиеся НПЗ, построенные под определённые требования к топливу, придётся переоборудовать для хранения других источников энергии. Процедура эта финансово затратная, соответственно, переход с нефти будет не одномоментным, а плавным.

В случае сокращения поставок в Европу Россия просто перенаправит экспорт нефти в ту же Азию, прогнозирует Юшков. Нефть — товар ликвидный, и его проще транспортировать.

Не купит Финляндия — купит кто-то другой. Проблемы здесь никакой нет, — убеждён эксперт.

Более того, он отмечает растущий спрос на российскую нефть марки Urals на фоне санкций США в отношении Венесуэлы. Американские НПЗ были вынуждены прекратить закупки сырья в Венесуэле и начали искать альтернативу. Оказалось, что по своим характеристикам российская Urals схожа с венесуэльской нефтью. В течение всего прошлого года США активно наращивали объёмы закупки российской нефти. В итоге Россия стала третьим крупнейшим поставщиком энергоносителей в США, немного уступив Мексике.

Скорее в России сократится добыча нефти, нежели её перестанут покупать, считает Юшков. По его словам, в условиях перехода европейских стран к «зелёной» энергетике сперва будет меняться география российского нефтяного экспорта, а затем — сфера применения чёрного золота. Если сегодня нефть используется в основном для производства моторного топлива, то в будущем её станут активнее применять для производства пластика, красок — всех тех синтетических продуктов, которые окружают нас повсеместно.

Иная ситуация вырисовывается с голубым топливом. Если сейчас какая-то из стран — потребителей российского газа начинает сокращать объём закупок, Россия будет вынуждена ответить на это сокращением добычи.

Газ — товар менее ликвидный. Мы не может просто взять и в случае чего перенаправить его на другие рынки. Так, в прошлом году европейцы сократили потребление газа, и «Газпрому» пришлось сократить добычу, — объясняет эксперт.

Пока России играет на руку падение добычи газа в странах Евросоюза. По итогам 2020 года она сократилась на 22,8%. Европа компенсирует это падение возобновляемыми источниками энергии, а также импортным газом. Если в прошлом году Россия экспортировала 172 млрд кубометров голубого топлива, то по итогам 2021 года эта цифра может вырасти до 185–190 млрд кубометров, прогнозирует Юшков.

Сама же Европа намерена полностью отказаться от газа (равно как от нефти и угля) и перейти на экологически чистые источники электроэнергии к 2050 году. И России нужно быть к этому готовой. Решение проблемы эксперты видят в перестройке структуры отечественного экспорта. Ключевым сырьём для успешного энергетического перехода специалисты называют водород. И РФ в качестве поставщика водорода могла бы попытаться занять существенную долю развивающегося рынка.

Артём Деев при этом напоминает, что в последнее время Россия активно наращивает несырьевой неэнергетический экспорт, что тоже правильно. Растут поставки продукции АПК, оружия, товаров химической промышленности. В 2020 году объём несырьевого экспорта достиг рекордных $161,3 млрд, добавляет он.

Как видно, Россия движется в правильном направлении, и вопрос лишь в темпах этого движения. Лет двадцать в запасе ещё есть. Но на самом деле это не так уж и много.

Российские производители пищевых продуктов с начала года повысили цены на 6,4%, производители промтоваров — на 13,8%. Об этом сообщили в Росстате.

Стоимость продуктов в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,6%. В первом квартале рост цен на продукты составил 4,7%. По сравнению с апрелем прошлого года цены производителей повысились на 16%, — говорится в докладе Росстата

В прошлом году рост цен на продукты был значительно ниже: в апреле по сравнению с мартом он составил 1,6%, за четыре месяца — 2,3%, а по сравнению с апрелем 2019 года стоимость продовольственных товаров увеличилась только на 0,3%.

Цены производителей промышленных товаров в апреле по сравнению с мартом выросли на 2,7%, по сравнению с декабрём 2020 года — на 13,8%, — следует из данных официальной статистики.

Более всего выросли цены на никелевые концентраты (+43,8%), на серу техническую газовую (+49%), на углеводороды газообразные, кроме природного газа (+37,7%), а также на прокат сортовой и катанку из нержавеющих сталей (+21,6%).