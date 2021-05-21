Путин назвал способ остановить рост цен на продукты

Проблемы, которые связаны с резким колебанием цен на социально значимые продукты, усугубляются из-за нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции, передает ТАСС.

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По словам президента, Россия благодарна партнерам за поддержку российской инициативы по налаживанию ситуации в данной сфере.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская [экономическая] комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», - указал Путин.

Глава государства также заявил о целесообразности оперативно принимать меры и по другим видам продукции, если это необходимо.