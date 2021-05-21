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Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото

Российская Газетаиещё 2
2 часа назад
Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил инвестировать накопления Фонда национального благосостояния в золото. Средства можно будет размещать на счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое является защитным активом.
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Доходы по средствам фонда, инвестированным в такой форме, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учетом действующих на момент расчета цен на драгметалл.
Экономика,Михаил Мишустин,Фонд национального благосостояния,Центральный банк России,
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