На всех не хватит: в России резко подскочит спрос на бензин

Российский топливный союз (РТС) в письме вице-президенту РФ Александру Новаку призвал не допустить дефицита бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков, сообщает «Прайм»

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В РТС предсказывают рост спроса на бензин в России летом на 10-20% на фоне принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95, отмечают в союзе.

«Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов», - предупреждают авторы письма.

РТС предлагает ряд мер по сдерживанию роста цен на бензин на внутреннем рынке. В частности, трейдеры предлагают ввести временный запрет на экспорт бензина и продукции, используемой для его производства, до 1 октября.

Также предлагается увеличить общий объем производства бензина с учетом динамики спроса, и поднять норматив продаж бензина на бирже до 15%. Кроме того, трейдеры предлагают рассмотреть вариант заключения соглашения о стабилизации рынка топлива между нефтяными компаниями и правительством, как в 2018 году.