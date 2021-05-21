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На всех не хватит: россиянам предрекли нехватку бензина

Вероника Полынина
2 часа назад
Российский топливный союз (РТС) в письме вице-президенту РФ Александру Новаку призвал не допустить дефицита бензина на внутреннем рынке в сезон отпусков, сообщает «Прайм».
На всех не хватит: в России резко подскочит спрос на бензин
Фото: ТАССТАСС
В РТС предсказывают рост спроса на бензин в России летом на 10-20% на фоне принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95, отмечают в союзе.
«Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов», - предупреждают авторы письма.
РТС предлагает ряд мер по сдерживанию роста цен на бензин на внутреннем рынке. В частности, трейдеры предлагают ввести временный запрет на экспорт бензина и продукции, используемой для его производства, до 1 октября.
Также предлагается увеличить общий объем производства бензина с учетом динамики спроса, и поднять норматив продаж бензина на бирже до 15%. Кроме того, трейдеры предлагают рассмотреть вариант заключения соглашения о стабилизации рынка топлива между нефтяными компаниями и правительством, как в 2018 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на бензин в России выросли на 3,5% с начала года. Отмечается, что в сравнение с апрелем 2020 года цена на бензин выросла на 5,92%. Дизельное топливо подорожало на 0,3% за апрель. Цены на газомоторное топливо в апреле наоборот снизились на 0,7%.
Экономика,Александр Новак,Правительство РФ,
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