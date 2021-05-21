Die Welt: США покажут зубы в борьбе против «СП — 2»

Решение президента США Джо Байдена приостановить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» было неправильно понято, на самом деле, борьба за проект только усиливается. Об этом говорится в публикации издания Die Welt.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.