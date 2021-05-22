Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступил против остановки "Северного потока 2", отметив, что прекращение строительства газопровода означало бы невозможность полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов.

"Самой большой бессмыслицей было бы построить развалину трубопровода длиной более 1000 километров. Это стало бы сигналом к тому, что нельзя полагаться на долгосрочное планирование будущих проектов", — сказал Вальтер-Борьянс в интервью изданию Passauer Neue Presse.

Сопредседатель СДПГ отметил, что в Германии "не хотят атомной энергии и к тому же планируют отказаться от угля".

"Тогда мы не можем лишить себя еще и газа на переходный период", — считает лидер немецких социал-демократов.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.