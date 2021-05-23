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В Росатоме рассказали, как тайне атомной отрасли угрожали хоккеисты

News.ru
1 час назад
Руководство советской атомной отрасли в 1950 году, чтобы сохранить государственную тайну, попыталось запретить работникам, которые выступали за спортивные команды, выезжать в другие города СССР. Приказ об этом рассекретил Росатом.
Росатом: тайне атомной отрасли угрожали хоккеисты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Подтверждает это документ, датированный 26 мая 1950 года.
Зарегистрированы случаи выездов добровольных спортивных команд объектов главка в другие города СССР для участия в играх, — написано в приказе.
В нём указывается, что в первом квартале 1950 года в город Куйбышев для участия в розыгрыше первенства РСФСР по хоккею выезжала спортивная команда «объекта товарища Каллистова, выступавшая под названием городской команды „Химик“».
В состав команды было введено несколько игроков, работающих в организациях других ведомств и министерств, — пояснялось в документе.
Его авторы для сохранения государственной тайны запретили выезды спортивных добровольных команд в другие города.
При проведении товарищеских встреч и турнирных игр в пунктах дислокации объектов выступление спортивных команд разрешать только под присвоенным условным наименованием объекта, используемым при связях с местными организациями, — отмечается в документе.
«Объектом Каллистова» тогда назывался расположенный в подмосковной Электростали завод 12, производивший металлический уран. Его возглавлял Герой Социалистического Труда Анатолий Каллистов.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на свалке обнаружили уникальный архив с фотографиями фронтовика и его дневниковыми записями времён Великой Отечественной войны. По словам родственников ветерана, найденные вещи были переданы в середине 1990-х в музей Ростовского инженерно-строительного института. Артефакты обнаружил местный житель в День Победы, 9 мая.
Экономика,Компании,Росатом,
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