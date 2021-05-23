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Страны «Большой семерки» решили прекратить добычу угля на Украине

Украина.ру
45 минут назад
Государства, входящие в так называемую «Большую семерку», достигли соглашения о прекращении финансирования добычи угля за за их пределами, в том числе на Украине. Об этом сообщает «Укррудпром» 23 мая.
«Большая семерка» отказалась финансировать добычу угля на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В целом «Большая семерка», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, намерена отказаться от угольной энергетики к 2030 году.
Такому решению предшествовали двухнедельные споры министров окружающей среды и энергетики стран G7.
В частности, Япония, которая является одним из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики по всему миру, выразила обеспокоенность в связи с тем, что после прекращения ассигнований G7 эту нишу займет Китай, чьи угольные электростанции технологически превосходят японские.
Уже сейчас понятно, что отказ от угля и переход к «зеленой» энергетике стал частью стратегии ЕС по защите своих рынков.
В частности, ряд товаров, произведенных в странах, где законодательство в сфере энергетики менее жесткое — например, используются угольные ТЭС — для продажи в ЕС допускаться не будут.
Экономика,ЕС,
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