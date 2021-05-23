«Большая семерка» отказалась финансировать добычу угля на Украине

Государства, входящие в так называемую «Большую семерку», достигли соглашения о прекращении финансирования добычи угля за за их пределами, в том числе на Украине. Об этом сообщает «Укррудпром» 23 мая.

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В целом «Большая семерка», куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, намерена отказаться от угольной энергетики к 2030 году.

Такому решению предшествовали двухнедельные споры министров окружающей среды и энергетики стран G7.

В частности, Япония, которая является одним из крупнейших в мире источников финансирования угольной энергетики по всему миру, выразила обеспокоенность в связи с тем, что после прекращения ассигнований G7 эту нишу займет Китай, чьи угольные электростанции технологически превосходят японские.

Уже сейчас понятно, что отказ от угля и переход к «зеленой» энергетике стал частью стратегии ЕС по защите своих рынков.