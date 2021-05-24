Госрегулирование цен предложили заменить выплатами на продукты

Торгово-промышленная палата (ТПП) России выступила с инициативой ввести целевые выплаты на покупку продуктов для граждан, которые находятся в трудном жизненном положении, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение включено в резолюцию совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса.

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам», – сказано в резолюции.

Еще одна предлагаемая мера, помимо целевых выплат гражданам, – длительная возобновляемая поддержка производителей посредством действующих механизмов контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая.

Как подчеркнули в ТПП, административное ценовое регулирование «не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов».

За «ручным» регулированием розничных или отпускных цен следует стагнация потребительского рынка или дефицит отдельных категорий продовольственных товаров, указано в резолюции.