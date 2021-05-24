Не может обеспечить спокойствие: Набиуллина об ограничении цен на продукты

Эльвира Набиуллина. Административное ограничение цен на продукты — это временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе, сказала глава Центробанка

«Административное ограничение цен на ряд социально значимых продуктов — это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе», — сказала она на заседании президиума фракции «Единая Россия» 24 мая.

По словам главы регулятора, российская денежно-кредитная политика решает в первую очередь эту задачу и работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, доходов от инфляции.

От административного ограничения цен необходимо отказаться как можно быстрее. Оно искажает ценовые индикаторы и дестимулирует развитие производства, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XI Биржевого форума Московской биржи . Об этом сообщает «Интерфакс».

Повышение инфляционного давления в мировой экономике отражается и в ценах на продовольственные товары, которые транслируются и на российский рынок, признала Набиулина. С одной стороны, это временной фактор, а с другой — «инфляционные ожидания могут быть подвижными и транслироваться на цены на широкий круг товаров», отметила она.

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«От административных ограничений цен нужно отказываться, это искажает экономику и производство», — считает глава российского Центробанка.

Вместе с тем Набиуллина признаёт эффективность демпферов на рынке нефтепродуктов. Однако, по её словам, стоит быть аккуратными с этими механизмами. В первую очередь демпфер не должен подменять рыночное ценообразование, иначе можно получить негативный эффект, заключила Набиуллина.

Президент России Владимир Путин , выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), заявил, что резкие колебания на фоне роста цен на социально значимые продукты связаны с мировой конъюнктурой, передает ТАСС.

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«Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», — рассказал Путин.

Он также заявил, что Россия выражает благодарность партнерам по ЕАЭС за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», — указал Путин.

Издание Bloomberg назвало главную причину роста цен на продукты. Это ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании.

Речь идёт о росте цен на пальмовое масло и другие растительные масла.

Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо? — приводит издание слова директора американской компании Green Plains Тодда Беккера.

Со стороны производителей биотоплива спросом пользуются бобы и кукуруза — и это тоже имеет значение в подорожании продуктов. Также стоимость товаров во всём мире продолжает расти из-за программ по борьбе с изменениями климата.

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Такое обвинение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин , передает «Интерфакс».

Конкретных производителей глава кабмина называть не стал. По его словам, «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».

Мишустин добавил, что сейчас многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. Это привело к росту цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары.

С другой стороны, власти уже задумались о смене подхода. Как говорила вице-премьер Виктория Абрамченко , сдерживание цен на продукты в России нельзя постоянно поддерживать на основе соглашений, какие сейчас действуют для сахара и подсолнечного масла: необходимо использовать рыночный подход.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров. В Кремле политику сдерживания цен назвали филигранным процессом.

Торгово-промышленная палата предложила отказаться от регулирования цен и вместо этого ввести целевые выплаты нуждающимся на продукты. Такое решение содержится в резолюции совместного заседания комитетов палаты по развитию агропромышленного комплекса, пишет ТАСС.

«Ручное» регулирование цен оказалось неэффективной мерой поддержки людей с низким уровнем дохода и может привести к стагнации потребительского рынка или дефициту некоторых товаров, считают в Торгово-промышленной палате. В частности, в ТПП предлагают напрямую давать деньги на продукты из потребительской корзины людям в трудной жизненной ситуации, безработным или семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума.

Такая мера будет работать эффективнее, тем более у государства уже есть ресурсы для ее реализации, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин

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«Власти приняли плохое решение, которое и позиции производителей, причем некрупных, в существенной степени ухудшило, и потребителю, по большому счету, во многих ситуациях лучше не сделало. Исправить все это еще можно, то есть пусть это запоздалое решение, но весьма уместное. Тем более нам методично продолжают рассказывать о том, как налоговая со своими базами может улучшить жизнь граждан, премьер регулярно выступает и говорит, что можно и так, можно и сяк, можно «Госуслуги» улучшить. Ну вот начните с адресной помощи, это довольно простая вещь. Если у вас есть база, если у вас есть в ней доходы, если вы этой базой действительно полноценно можете оперировать, а не просто где-то хранить, то адресная поддержка при наличии такой базы — самый естественный и самый очевидный ход, который не должен занять много административных и иных ресурсов, это все должно быть практически готово. Берете, вынимаете нужную информацию из этой базы и перечисляете на соответствующие счета необходимую помощь — все. Потребители, которые от этого повышения цен почувствовали бы себя настолько некомфортно, что это создало бы им, по крайней мере согласно официальной статистике, существенные ухудшения обстоятельств, например, переместив их из категории небогатых в категорию семей с доходами ниже прожиточного минимума, все эти потребители по крайней мере от этого роста цен оказались бы изолированы. Само решение и предложение верные, в принципе, даже категории относительно неплохо обозначены, пусть на верхнем уровне, но исходя из текущего восприятия бедности, нуждаемости, дефицита дохода, поэтому хорошо бы было заменить неэффективный механизм заморозки на более эффективный механизм целевой поддержки».

Наталия Орлова. О том, будет ли в итоге принято предложение Торгово-промышленной палаты о замене заморозки цен на прямые выплаты, говорит главный экономист Альфа-банка

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«Мне кажется, эта инициатива потому сейчас и появилась, что уже понятно, что ограничение на рост цен, которое у нас было внедрено как временная мера в конце 2020 года, ситуацию на рынке не нормализует. Мировые цены идут вверх, и в России рост цен — это часть глобального тренда, конечно, трудно как-то изолироваться от этого процесса и делать вид, что у нас ничего не дорожает, если в мире цены на товары, на продовольствие растут. Сейчас у нас очень важный рубеж — это все-таки сентябрьские выборы, и меры социальной поддержки — ограничение роста цен или предоставление социальной помощи — это в некотором смысле важный фактор предэлекторального контекста. Поэтому, с одной стороны, у прямых мер социальной поддержки, наверное, позитивный политический эффект, поэтому нельзя исключать, что действительно сейчас будет разрабатываться другой механизм. Но это же за неделю не сделаешь — для бюджетной помощи нужно будет оценивать масштабы социальных выплат, формировать круг получателей социальной помощи. Эту меру, наверное, очень сложно будет разработать за краткие сроки, поэтому я лично не исключаю, что все-таки это вопрос нескольких месяцев, которые уйдут на переход с одной меры на другую».

Для производителей в документе от Торгово-промышленной палаты тоже есть предложения, в частности, долгосрочная поддержка через уже действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, льготного кредитования и страхования урожая.

Цены на капусту, морковь, лук, картофель и яблоки выросли за неделю в России. При этом подешевела водка, следует из данных Росстата

«Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на капусту белокочанную — на 4,4%, морковь — на 3,4%, лук репчатый — на 3,1%, картофель — на 3,0%, яблоки — на 0,3%», — указано в исследовании ведомства за период с 12 по 17 мая.

При этом на 4,6% подешевели огурцы, на 1,3% — помидоры. Также подешевела водка (-0,2%). Рост цен на плодоовощную продукцию был зафиксирован и в апреле.

Всего с начала года цены на картофель в России выросли вдвое, капуста подорожала на 37,8%, лук — на 30,6%. На 56,4% выросла в цене морковь, помидоры — на 5,1%, яблоки — на 7%. Огурцы подешевели на 7,2%.

До выборов в Госдуму РФ правительство будет стараться сдерживать цены на продукты. Поэтому резкого удорожания продовольственных товаров в стране не ожидается до конца лета, отметил президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в беседе с URA.RU.

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«Мы понимаем, что до выборов в Госдуму государство будет стараться цены сдерживать. Как это будет влиять в целом на ситуацию на рынке, пока прогнозировать сложно. Если ситуация будет усложняться, возможен скачкообразный рост цен в каких-то категориях товаров», — добавил Карпов.

Эксперт отметил, что ситуация на рынке зависит от предложений.

«Рост текущих цен обусловлен тем, что предложений на рынке стало меньше. Стало меньше курятины, свинины, следовательно, спрос пошел вверх и цены на эти категории выросли. Это все помимо падения курса рубля, роста стоимости сырья и ингредиентов», — подчеркнул он, добавив, что на сезонные продукты — фрукты и овощи — цены снизятся. И такая ситуация сохранится до поздней осени.

Неизбежное снижение цен на фрукты и овощи подтвердил в беседе с URA.RU председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов

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«Традиционно, сезонные овощи и фрукты будут дешеветь — это неизбежно. Что касается основной массы, то основные повышения уже прошли, а совместные действия властей и самих участников рынка, направленные на сохранение достигнутого уровня цен, сыграют тормозящую роль. Так что, я думаю, дальнейшего повышения цен не должно быть», — подчеркнул он.