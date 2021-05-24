Назван возможный «убийца» доллара

Аналитики французского банка Societe Generale SA указали на постепенную переориентацию экономики и внедрение принципов ESG (Environmental, Social, Governance) в структуру глобальных потоков капитала. А это, по мнению экспертов, может привести к постепенной утрате долларом своего нынешнего статуса, пишет
«Утро.ру».
Принципы ESG - это экологическое, социальное и корпоративное управление. Они определяют, будет ли принято решение о возможном сотрудничестве с той или иной компанией.
Согласно разработанной экспертами Societe Generale SA модели оценки валют в соответствии с принципами ESG, шведская и норвежская кроны. швейцарский франк, и британский фунт потеснят доллар США.
В случае массового внедрения принципов ESG, в приоритете для инвестирования будут возобновляемые источники энергии, а также число производств «зеленой» энергетики отдельного государства, считают эксперты.
«Поэтому вполне возможно, что постепенно роль доллара, как главной мировой валюты будет сокращаться», - заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов отметил, что до уровня доллара будут подняты другие валюты.
«Со временем вполне вероятно, что наряду с долларом будет пользоваться популярностью в расчетах не только евро или юань, но и крона, франк, или британский фунт», - пояснил он.
Как сообщал «Рамблер», раннее министр иностранных дел Сергей Лавров
заявил, что Россия продолжает поэтапную дедолларизацию экономики на фоне непредсказуемости экономической политики США и все более агрессивного применения властями этой страны финансовых инструментов санкционного давления, а также откровенного злоупотребления ими статусом доллара как мировой резервной валюты.