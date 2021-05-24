По его данным, общая сумма реализации выбранных проектов может составить 4,9 трлн рублей. Собеседник издания уточнил, что кабмин может профинансировать два проекта РЖД . Речь идет о развитии восточной части БАМа с целью обеспечения вывоза угля из Якутии (правительство может направить 188 млрд рублей) и совершенствовании инфраструктуры Центрального транспортного узла (105 млрд рублей). Правительство также может выделить "Автодору" средства на строительство скоростной трасс М-12 Москва - Казань и Казань - Екатеринбург. На реализацию двух проектов "Автодор" может получить из ФНБ 150 млрд и 50 млрд рублей, соответственно.

Еще одним проектов, отобранным для финансирования за счет средств ФНБ, является, по сведениям источника РБК, обновление "Трансмашхолдингом" подвижного состава санкт-петербургского метрополитена общей стоимостью 129,3 млрд рублей, 97 млрд из которых может выделить правительство. Кроме того, средства фонда могут быть направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах РФ Фондом реформирования ЖКХ за 150 млрд рублей. В рамках софинансирования седьмого проекта российские власти готовятся направить 155 млрд рублей. Минэкономразвития на опережающее социально-экономическое развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона в 2022-2035 годах. Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству к 1 мая представить список инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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«Разработать и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в документе.

Помимо этого, кабмину поручено совместно с Центробанком и « ВЭБ . РФ» рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на проекты резидентов территорий опережающего развития. Речь идёт о применении «при расчёте норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска» для таких проектов. Это необходимо сделать до 1 июня.

Также глава государства поручил к этому сроку рассмотреть вопрос о разработке механизма финансовой поддержки компаний, которые реализуют «приоритетные экспортно ориентированные проекты», если цены на их продукцию снизятся.

Ранее Владимир Путин заявил, что при сохранении текущей внешнеэкономической ситуации в ФНБ ежемесячно будет поступать 180-200 млрд рублей. Он уточнил, что ликвидная часть выше уровня ВВП может быть направлена на масштабные инвестиционные проекты.

Минэкономразвития РФ представило список из 32 проектов, которые могут получить финансирование из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает 14 мая сайт правительства РФ.

Совещание по отбору проектов провёл первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Для выделения средств министерства, которые инициировали проекты, должны представить детальные обоснования и финансовые модели.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов распорядился до 17 мая распределить проекты для финансирования из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом NEWS.ru сообщили в секретариате вице-премьера.

Как уточняется, их распределят на несколько групп по степени приоритетности и уровню проработки. Реализация проектов позволит создать новые рабочие места, ускорить развитие промышленности и обеспечит поступление дополнительных средств в бюджеты.

Как отмечается, в приоритете находятся идеи, которые будут реализованы по поручению президента страны. Также к числу наиболее важных относятся задумки, которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности.

Поручение подготовить предложения по проектам для инвестирования средств ФНБ в течение месяца было сделано в развитие еще мартовского поручения президента РФ Владимира Путина, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая

«При этом учитывается, что ликвидные активы ФНБ превысили установленную законом отметку в 7% ВВП и, по оценкам правительства, при сохранении текущей экономической конъюнктуры, размер фонда в 2021 году может увеличиться более чем на 2 трлн рублей.



Как позже отмечал министр финансов Антон Силуанов, уже в I полугодии может быть определен перечень проектов и начато финансирование. Речь идет об инвестициях в инфраструктурные проекты.



В новом поручении главы государства также говорится о необходимости разработать с участием объединений предпринимателей механизмы, поощряющие бизнес увеличивать долю прибыли, направляемую на инвестиции в проекты, осуществляемые на территории России, в том числе меры налогового стимулирования», — пояснила аналитик.

Президент «Сбера» Герман Греф считает, что перечислять дополнительные нефтегазовые доходы в Фонд национального благосостояния (ФНБ) необходимо более регулярно — не раз в год, а в четыре раза чаще. Об этом он заявил в интервью РБК.

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Мне не кажется, что бюджетное правило нужно серьёзно менять. Сейчас речь идёт об использовании средств ФНБ свыше накопленного 7-процентного минимума, и это правильная идея. Единственное — я бы сделал перечисления в ФНБ более регулярными: не раз в год, а, допустим, раз в квартал, — заявил Греф.

По его мнению, это позволило бы лучше планировать и использовать остаток средств ФНБ.

Согласно бюджетному правилу, Минфин РФ покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при цене барреля нефти выше установленного уровня в $43,3, направляя эти средства на счета в Центробанк для последующего перечисления в ФНБ.

Расходы на реализацию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию оцениваются в 400 миллиардов рублей на два года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что необходимые ресурсы на осуществление озвученных мер есть, их реализация не несет инфляционных рисков. По словам министра, средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут инвестировать в инфраструктурные проекты, в том числе в дорожное строительство, коммуникации и жилищное строительство. Это даст возможность создать новые рабочие места, внесет вклад в экономический рост, обеспечит решение задач, которые поставил президент в качестве национальных целей, добавил Силуанов.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), выполняющего функцию главной «кубышки» России, в апреле 2021 года вырос на 23 миллиарда рублей. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина.

На 1 мая объем ФНБ составил 13,825 триллиона рублей, 1 апреля в фонде было 13,802 триллиона рублей. Объем ликвидной части на 1 мая составил 7,5 процента ВВП, или 8,661 триллиона рублей (116,435 миллиарда долларов).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 39,844 миллиарда долларов, 34,691 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 600,304 миллиарда японских иен, а также 110,565 миллиарда китайских юаней и 262,9 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что на депозитах в ВЭБ.РФ размещено 533,180 миллиарда рублей, на депозитах в ВТБ Газпромбанке — 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,352 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, в акции «Аэрофлота» — 53,65 миллиарда рублей.

Также отмечается, что в долговые обязательства иностранных государств вложено три миллиарда долларов.

В конце марта сообщалось, что деньги суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) начнут тратить на вложения в золото.