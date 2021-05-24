«Так не поступают»: Киев понадеялся на блокировку «Севпотока — 2»

На Украине продолжают призывать страны Запада помешать строительству газопровода из России в Германию «Северный поток — 2». На прошлой неделе Госдеп США , подчеркивая непринятие самого проекта, подтвердил отказ от санкций против оператора СП-2. «Газета.Ru» опросила киевских политиков и политологов о влиянии газопровода на будущее Украины.

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Народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и бывший кандидат в президенты Украины Юрий Бойко сообщил «Газете.Ru», что его стране необходимо проводить переговоры с Россией, чтобы газотранспортная система была загружена даже в случае запуска «Северного потока — 2».

«Санкции американской стороны изначально были проигрышны, потому что строительству они не мешали. Надо нам, как стране-транзитеру, просто договариваться с европейцами, как потребителями, и с Россией, как поставщиком. Наша партия будет способствовать этому диалогу», — сказал он.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что в прошлом году по украинской трубе прокачали 55 млрд куб. м газа, хотя Советский Союз «заложил туда куда больше — около 200».

«Если бы в свое время не шли на жульнические схемы, и создали бы трехсторонний консорциум с участием России, Украины и странами Европы, все бы работало устойчиво, независимо от ситуации внутри Украины. Это позволило бы получать огромные деньги в бюджет, практически ничего не делая. Теперь Украина реально будет терять по $2 млрд в год. Американцы не защищают украинские интересы, они хотят сами зарабатывать на трубе. И, кроме того, американцам выгодно нейтрализовать поставки российского газа, чтобы завозить вместо этого свой сжиженный газ. Европа тоже защищает свои интересы. А украинская власть не думает о национальных интересах, она просто делает то, что им сказали американцы», — считает Олейник.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что решение Белого дома не вводить санкции против немецкого оператора связаны с американо-германскими отношениями.

«Вполне возможно, что новый газопровод уже потом будут блокировать или ограничивать другими методами. Для Украины проблема возникла давно. Россия вложила десятки, если не сотни миллиардов долларов, чтобы убить украинский газопровод. Но как показывает практика, тот же «Северный поток — 1» хотя и работает, но периодически его ставят на профилактику и тогда нужно снова использовать украинский газопровод. Поэтому как резервный он сохранится.



Кроме того, определенный минимум прокачки гарантирован договоренностями 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогаз-Украина» (по 40 млрд куб. м до 2024 года — «Газета.Ru»). Он также периодически используется в реверсном режиме, так как Украина формально покупает газ не у России, а у европейских компаний.



Катастрофы никакой не будет, но это риск. Пока потенциальные потери Украины можно оценить в районе $2,5 млрд в год, что не критично для ее экономики», — считает политолог.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не планирует пересматривать контракт на транзит газа с Украиной. Об этом, в частности, РИА «Новости» сообщал глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Он напомнил, что между Москвой и Киевом все договоры юридически сохраняются, а потому главное для российского холдинга — завершение строительства «Северного потока — 2» и поставить через украинскую территорию предусмотренные контрактом объемы газа в другие страны.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский согласен, что частично украинский газопровод будет использоваться и после запуска «Северного потока — 2», так как это выгодно и России из-за увеличившегося спроса. Но при этом он подчеркивает, что для нормального функционирования украинской трубы нужно будет сохранять предусмотренный минимум прогонки газа.

«Многое в будущем будет зависеть от политической ситуации, особенно если отношения Запада и России, предположим, будут ухудшаться. И тогда США, вероятно, усилят давление на немцев. Например, требуя сохранить транзит через Украину», — прогнозирует Погребинский в комментарии для «Газеты.Ru».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru», кроме озвученных проблем в будущем, отмечает возможную декапитализацию газотранспортной системы Украины, которая в разные периоды оценивалась от нескольких сотен миллиардов долларов до триллиона, и снижение политического влияния страны в Европе.

При этом эксперт согласен с тем, что верным шагом для Киева было бы создание трехстороннего консорциума с Европой и Россией.

«Иначе газотранспортная система будет деградировать, значительная часть пойдет на металлолом, остальное — будет использоваться для внутренних нужд или в качестве европейских хранилищ газа», — считает Бортник.

Рада просит помощи у Конгресса

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, отказ США от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG оказался сродни «удару под дых» Киеву.

«И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита [госсекретаря США] Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — отметил Климкин на своей странице в Facebook.

По словам Климкина, кризис доверия между Украиной и США «сейчас нужен меньше всего», так как российское оружие вокруг границ Украины остается. Бывший министр добавил, что в случае завершения «Северного потока — 2» Украина потеряет транзитный статус, и данная газотранспортная система (ГТС) будет нужна только для диверсификации поставок, то есть резерва.

Верховная рада 21 мая обратилась к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода «Северный поток — 2». За проект постановления 5520 проголосовали 292 нардепа.

Украинские парламентарии призвали конгрессменов «использовать весь инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода». Украинские депутаты считают «Северный поток — 2» «очередной попыткой России использовать энергетику как инструмент гибридной войны», что якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

«Реализация «Северного потока — 2» окончательно развяжет руки России и позволит продолжить российское военное вторжение в восточную Украину», — сказано в обращении Рады.

Председатель Рады Дмитрий Разумков отметил, что Украине нужно иметь планы В и С, при этом продолжая бороться за то, чтобы газопровод из России в Германии все-таки не был достроен.

«Это будет серьезная геополитическая победа России и перераспределение сил и влияния. Я знаю, что разделились даже мысли в Сенате и в Конгрессе. Нет общей позиции и мнения. Это серьезная игра, не просто об энергетической безопасности», — считает глава государства.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, реализация проекта газопровода станет поражением дипломатии США.

«Они [США] пытаются, как они утверждают, остановить этот проект, просто менее конфликтным способом. Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта», — выразил надежду глава внешнеполитического ведомства . Кулеба добавил, что считает «Северный поток — 2» угрозой и вызовом Центральной Европе и энергетической безопасности и энергетическому балансу в Европе.

Экс-президент Украины, а народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко назвал отмену санкций против оператора газопровода опасным сигналом для властей о необходимости активнее отстаивать национальные интересы.

«Пять лет наша команда держала оборону против строительства «Северного потока — 2» — Верховная рада предыдущего созыва. Только моих статей в Германии было девять штук для того, чтобы формировать общественное мнение внутри Германии», — напомнил о своих заслугах Порошенко, добавив, что теперь важный для Киева вопрос решился без учета его мнения. При этом Порошенко считает обращение украинских депутатов к американским коллегам шансом предотвратить негативный сценарий.

По мнению лидера партии «Голос» Киры Рудик, строительство «Северного потока — 2» можно считать оружием России в гибридной войне против Украины и прямой угрозой энергетической безопасности Европы.

«Кроме того, это более дорогой газ для украинцев, а также меньшие доходы от его транзита для государства. В частности, в случае запуска < > Украина ежегодно будет терять $1,5 млрд», — привела свои оценки Рудик, после чего поблагодарила США за «последовательную позицию в отношении незаконных действий страны-агрессора».

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в колонке издания УНИАН написал, что единственным человеком, который мог остановить «Северный поток — 2», был бывший президент США Дональд Трамп

«Такова системная политика демократа Байдена: он изначально не собирался останавливать строительство этого трубопровода. Завершению этого проекта смог препятствовать только Трамп, действуя в интересах США. А Байден прозрачно намекает и дает понять, что, в принципе, он готов пойти на уступки в этом вопросе», — считает эксперт.

По мнению Загороднего, существуют некие договоренности об определенных уступках со стороны Вашингтона Москве и Берлину, что «выглядит особенно смешно на фоне грозных заявлений американской стороны о том, что за хакерской атакой на крупнейший нефтепровод в США Colonial стоит именно Россия». Правда, в реальности Байден в своей речи избежал прямых обвинений в адрес российских властей, назвав Россию лишь в качестве места нахождения хакеров.

Главной причиной, по которой нынешняя администрация президента США не стала противиться строительству «Северного потока — 2», стала, по мнению обозревателя, попытка избежать ссоры с Германией и желание отдалить Россию от Китая.

При этом убытки Украины эксперт оценивает в $20 млрд в год. Дополнительной проблемой окажется вопрос, что делать с инфраструктурой, нагрузка на которую изменится.

Загородний заключает, что вся эта история с решением Байдена — суровый урок для Украины с тяжелыми последствиями.

«Украина должна усвоить урок: нужно меньше слушать сказки западных стран, а больше стараться понять мотивы игроков и действовать в своих национальных интересах», — приходит к выводу украинский политолог.

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач написал в издании «Главред», что американцы хотят дождаться парламентских выборов в Германии осенью, после чего попытаются договориться с новым руководством» ФРГ.