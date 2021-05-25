Курс доллара: рублю дали неделю на рост

Александр Купцикевич из инвестиционной компании FxPro считает, что курс доллара в 73 рубля ознаменует новую волну укрепления российской валюты. Об этом пишет «Российская газета».

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Купцикевич подчеркнул, что ранее рублю удалось отбросить доллар к отметке в 73,5. По его мнению, динамика пары евро-рубль более запутанная, но большую часть времени европейская валюта все же проводит ниже уровня в 90 рублей.

Аналитик предположил, что успехи рубля в паре с долларом связаны с глобальным давлением, которое испытывает американская валюта. В такой ситуации стабильность рубля к евро или небольшой рост нацвалюты могут считаться признаком ее внутренней силы.

По мнению Купцикевича, рубль может заметно укрепиться в следующем месяце, если итоги встречи президентов России и США окажутся позитивными.

Базовым сценарием FxPro является укрепление рубля к доллару и к евро (в меньшей степени). Сценарий подтвердится, если на этой неделе евро будет стоить меньше 89, а доллар - 73.