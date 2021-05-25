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ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи «недемократической» Белоруссии

Украина.ру
2 часа назад
Европейская комиссия приняла решение заморозить 3 миллиарда евро (9,2 млрд б. руб., или 269,2 млрд руб.) инвестиционной помощи для Белоруссии до того момента, пока республика «не станет демократической». Об этом 24 мая заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.
На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он был задержан.
По словам фон дер Ляйен, в связи с этим инцидентом Белоруссию ждет «серьезный ответ Евросоюза». ЕС обсудит санкции против физлиц, предприятий и организаций, финансирующих «белорусский режим», а также санкции против белорусского авиационного сектора.
«В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму 3 миллиарда евро, однако он останется замороженным до тех пор, пока Беларусь не станет демократической», — заявила глава ЕК.
Экономика,Видео,Роман Протасевич,Еврокомиссия,ЕС,Reuters,
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