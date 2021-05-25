"Имущественный ценз": кого Кудрин предложил лишить выплат для борьбы с бедностью

Снизить уровень бедности в России в два раза можно быстрее, чем к 2030 году, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин . Для этого он предложил сделать социальную поддержку более адресной, в частности, ввести имущественный ценз.

«Я уже говорил, что есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — сказал чиновник в интервью газете «Известия».

Напомним, что согласно целям национального развития до 2030 года, уровень бедности в России должен снизиться в два раза по сравнению с 2017 годом. Добиться этого показателя планировали к 2024 году, но в июле 2020 года эти сроки сдвинули.

При этом подобные реформы нужно «проводить без революций», пояснил Кудрин, приучить людей к адресности. Так он ответил на замечание журналиста о том, что правила, которые были введены для выплат на детей от трех до семи лет, показались некоторым экспертам «излишне мягкими». В них были прописаны ограничения по имуществу. Например, у семьи должна быть одна квартира или дом, или же несколько, но на каждого члена семьи должна приходиться определенна площадь – менее 24 и 40 кв. м. соответственно.

«Я согласен, что с чем-то нужно быть и пожестче. Но социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — сказал Алексей Кудрин.

Он также прокомментировал новую методику оценки прожиточного минимума: теперь он будет рассчитываться не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Сначала Счетная палата раскритиковала этот подход, но потом свое мнение скорректировала. По словам Кудрина, изначально информация была представлена без достаточных расчетов. «И мы действительно ответили, что в таком виде не готовы согласиться», — отметил чиновник, добавив, что после Минтруд подготовил расчеты по различным сценариям, «приезжал замминистра с пояснениями каждой цифры». В Счетной палате также сделали свои расчеты.

«Убедились, что, скорее всего, даже при снижении темпов экономического роста или даже при отрицательном показателе ВВП в какие-то годы прожиточный минимум практически не снижается. И сам показатель медианного дохода ведет себя стабильно и, как правило, растет», — заявил Кудрин.

По его словам, проблема заключается в том, потянет ли федеральный и региональные бюджеты все время растущий уровень прожиточного минимума. Чиновник отметил, что некоторые регионы не пересматривали этот показатель по шесть-семь лет, при этом цены растут.

«Мы считаем, что новая методика имеет право на жизнь и ее можно использовать. Мы продолжаем над этим работать. Потому что, скорее всего, на основе этого подхода будет разработан другой критерий бедности. Он не будет совпадать с прожиточным минимумом в том виде, как сейчас», — заявил Алексей Кудрин.

Чиновник также дал свой прогноз по ВВП в нынешнем году. По мнению Кудрина, «в плюс» «мы точно выйдем», «просто не в такой большой, какой хотелось бы». Чиновник добавил, что судя по первому кварталу, достичь роста в 3% вряд ли удастся, «хотя близко к тому» — все будет зависеть от дальнейшего развития пандемии, отметил Алексей Кудрин.

От программы льготной ипотеки скоро придётся избавиться. Её можно ещё ненадолго продлить, но потом нужно ликвидировать, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишут «Известия».

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Я считаю, что как антикризисную меру её можно ещё сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики, — пояснил чиновник.

Он уверен, что правительство должно для начала сбалансировать предложение, потому что сейчас спрос его опережает. Именно поэтому и цены на жильё так взлетели. Власти для регуляции этой ситуации могут, например, выдавать больше разрешений на строительство.

Олег Шеин. Из-за того, что объем государственной поддержки не увеличивается, тех, у кого два или более объекта недвижимости или автомобиля, будут лишать государственных выплат в пользу семей с детьми. Так прокомментировал инициативу главы Счетной палаты Алексея Кудрина депутат Госдумы

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«Вместо того, чтобы увеличить объем господдержки, предлагается отнять у одних граждан и передать другим. При этом не факт, что будет передано все. Как пример, введение адресности по выплатам на детей в возрасте 3-7 лет при декларированном увеличении сумм по малоимущим привело к сокращению госрасходов по этому направлению примерно вдвое», — прокомментировал он в своем telegram-канале.

Уровень бедности в России к 2030 году должен снизиться с 13,5% до 6,5%, заявил Президент страны Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

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«Одно из основных направлений деятельности — снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Во-первых, план такой — к 2030 году уйти с 13,5 сегодняшних процентов до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума», — рассказал он.

Путин отметил, что положение сложное, в том числе из-за пандемии.

Преодоление бедности — основная задача государства, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперёд в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении», — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит онлайн.

Путин отметил, что одним из главных вызовов для всего мира являются социально-экономические проблемы.

Государственная поддержка доходит далеко не до всех малообеспеченных россиян, без нее остается каждый пятый бедный житель страны. Такие результаты исследования Счетной палаты в Совете Федерации представил глава ведомства Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, более 20 процентов граждан, которые могут претендовать на помощь, не охвачены никакими программами. При этом они «находятся по уровню жизни ниже прожиточного минимума».

Кудрин одобрил решение выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет, объяснив, что они сыграли большую роль в борьбе с бедностью. Если бы их не было, заметил глава СП, бедность была бы больше нынешней на два процентных пункта.

В то же время чиновник подчеркнул, что действующими способами достигнуть целевых показателей по борьбе с бедностью невозможно. Кудрин напомнил, что Счетная палата передала в правительство собственные предложения для оценки.

Ранее глава ведомства в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам указал, что пособия следует выплачивать исходя из общего дохода семьи, причем всем нуждающимся семьям, а не только тем, в которых есть дети.

А на прошлой неделе Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По всей видимости, такие выплаты были одним из них.

Реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордного низкого уровня с 2009 года, поскольку коронавирус усилил давление на стагнирующую экономику. Об этом говорится в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии.

Доходы семей снизились почти на пять процентов в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Эксперты ожидают волну банкротств в ближайшее время. Они также отмечают, что благодаря выплатам от государства, в стране не произошел всплеск бедности .

Однако большая часть вспомогательных выплат была единовременной, поэтому ожидается, что их экономическое воздействие будет кратковременным, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в McDonald's США превысила доходы большинства россиян. Самый низкооплачиваемый работник McDonald's при полной загрузке получает 1760 долларов в месяц (около 130 тысяч рублей). Его минимальная зарплата превысит месячный доход 97,3 процента населения России. Согласно данным Росстата, на первый квартал этого года только 2,7 процента россиян получали в месяц больше 100 тысяч рублей.