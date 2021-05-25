Обрезать провода: США призвали Грузию к отказу от российского электричества

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила , что Грузия не должна зависеть от России в плане энергетики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя акции в Тбилиси против строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии, посол сказала, что «важно, чтобы правительство услышало озабоченность граждан, приняло это во внимание».

При этом она сказала, что «необходимо найти такой баланс, чтобы Грузия не зависела от России в плане энергетики, а граждане Грузии не платили много за электроэнергию».

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«Это сложный баланс, но важно включение общественности в развитие энергетических проектов», – считает Келли Дегнан.

В Тбилиси третий день идут протесты против строительства ГЭС. Власти призывают участников акций к переговорам, но те отказываются и грозят «парализовать Тбилиси».

МВД Грузии задержало шестерых участников акции против строительства на западе страны Намахванской ГЭС турецкой компанией ENKA , ввод в строй которой позволит вырабатывать 1,5 млрд киловатт-часов, что может покрыть от 10 до 12% годового потребления страной электроэнергии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Министр экономики Грузии Натиа Турнава заявила телекомпании «Имеди», что инвестор вкладывает в проект 830 млн долларов. Кроме того, проживающим на месте 270 семьям уже выплачена компенсация, в среднем более 35 тыс. долларов каждой.

Проект Намахвани предусматривает строительство двух независимых ГЭС на реке Риони.

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«Намахвани обеспечит на ближайшие 10-15 лет нашу энергетическую безопасность и позволит Грузии стать экспортером электроэнергии в регионе», – сказала Натиа Турнава.

Сейчас Грузия на 65%обеспечивает свои энергетические нужды импортом из России, Азербайджана и Турции. По данным экспертов, к 2030 году Грузии понадобится 22 млрд киловатт-часов в год.

ENKA в настоящее время осуществляет только инфраструктурные проекты, готовясь к строительству самой ГЭС. Стоимость выработанной Намахвани электроэнергии составит, по расчетам, 6,2 цента.

Что касается строительства плотины, то оно приостановлено на срок от 9 до 12 месяцев по распоряжению премьер-министра Ираклия Гарибашвили . Местные и зарубежные специалисты еще раз проверят, не нанесет ли плотина непоправимого урона. Глава правительства считает, что протестующие «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии». Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган также выразила возмущение протестами, увидев в них в том числе «антитурецкую, тюркофобскую пропаганду».

Участники акций протеста говорят, что наносится ущерб окружающей среде, а стихийные бедствия могут вызвать волну, которая затопит Кутаиси, второй по величине грузинский город. Они разбили палаточный городок и регулярно вступают в столкновения с полицией, охраняющей территорию строительства. Протестующих поддерживает радикальная грузинская оппозиция – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили , который скрывается от грузинского правосудия на Украине.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье завершили в понедельник акцию протеста, однако перекрытие улиц в Тбилиси, по их словам, продолжится и во вторник, 25 мая. Об этом журналистам сообщил один из организаторов митингов Варлам Голетиани.

"Завтра с 16:00 (15:00 мск) у нас опять будет шествие и пикет <...>. Я призываю население столицы не останавливаться до того, пока не достигнем результата. Главное, довести нашу борьбу до конца", - сказал Голетиани.

Противники строительства ГЭС "Намахвани" устраивают митинги в Тбилиси с 23 мая. Эпицентр протеста - площадь Республики, где разбиты палатки для ночлега и сцена для выступлений. В понедельник они устроили шествие от площади по центральным улицам Тбилиси. Несколько часов были перекрыты правая набережная Куры, улицы Бараташвили и Пушкина, а также проспект Руставели.

Участники акции протеста утверждают, что власти предоставили турецкой компании ENKA, строящей ГЭС, все Рионское ущелье, хотя в правительстве не раз подчеркивали, что инвестору передана во временное пользование только определенная территория. Главные требования митингующих - расторжение контракта с ENKA, приостановка строительства и увольнение министра экономики и устойчивого развития Натии Турнавы. Правительство республики не согласно с требованиями демонстрантов.

Бизнесмен Илья Дзоценидзе, проживающий и работающий в России, отверг сведения СМИ о том, что он финансирует акции в Тбилиси против строительства Намахванской ГЭС на западе Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Я просто родом из этих краев и сейчас нахожусь в Тбилиси и поддерживаю участников акции. Ничем финансово я им не помогаю», – сказал он Общественному ТВ Грузии – «Первому каналу».

При этом Дзоценидзе подтвердил, что был готов поддержать акции протеста, но их организаторы отказались.

Властям Грузии нужно начать диалог с вышедшими на акцию протеста в Тбилиси противниками строительства Намахваньской гидроэлектростанции в ущелье реки Риони (Имеретия). Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Дипломат прокомментировал митинги, которые прошли в Тбилиси 23 и 24 мая. На них протестующие начали перекрывать движение на улицах столицы.

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«Призываю стороны к началу диалога, созданию платформы, где будут задействованы все участники, — сказал Харцель. — Я также приветствую участие секретаря Совета энергетической безопасности, которое, как мне кажется, было положительно воспринято обеими сторонами».