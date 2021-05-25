Многомиллионный подарок: Байдена раскритиковали за отказ от санкций против "СП-2"

Американский сенатор от республиканцев Тед Круз считает, что президент России Владимир Путин должен поблагодарить своего американского коллегу Джо Байдена за возможность достроить «Северный поток – 2».
«Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом, чтобы поблагодарить Байдена за многомиллиардный подарок, который тот ему сделал, отказавшись от санкций против «Северного потока - 2», - написал Круз в твиттере.
Он также поинтересовался, не был ли отказ от санкций предварительным условием Кремля для встречи Путина и Байдена.
Тед Круз является активным сторонником санкций против газопровода «Северный поток – 2» и принимал участие в работе сената над этими ограничениями. Круз регулярно критикует нынешнюю администрацию Белого дома за недостаточно жесткие, по его мнению, меры по препятствованию окончания строительства проекта.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Информацию подтвердила пресс-служба Кремля.