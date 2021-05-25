Многомиллионный подарок: Байдена раскритиковали за отказ от санкций против "СП-2"

Тед Круз является активным сторонником санкций против газопровода «Северный поток – 2» и принимал участие в работе сената над этими ограничениями. Круз регулярно критикует нынешнюю администрацию Белого дома за недостаточно жесткие, по его мнению, меры по препятствованию окончания строительства проекта.