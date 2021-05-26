Скандал с Ryanair откатил госдолг Белоруссии к осеннему уровню

Стоимость суверенных еврооблигаций Белоруссии обвалилась до уровней осени 2020 года в связи с геополитической напряженностью из-за вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич . Об этом пишет РБК.

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В таких условиях финансовая зависимость Белоруссии от России продолжит расти, считают эксперты. По их мнению, рефинансирование ее долгов может происходить только на российском рынке или с участием России.

24 мая выпуск долларовых облигаций Белоруссии с погашением в 2031 году стал ниже в цене на 2,7 п.п., а его доходность повысилась приблизительно на 42–44 базисных пункта, следует из обзора «ВТБ Капитала».

Согласно данным торгов на Франкфуртской бирже, 25 мая десятилетние облигации белорусской стороны продолжили падать, но не так существенно (- 3,01 п.п. с конца прошлой недели).

Как ранее отмечало издание Bloomberg, белорусские облигации снижаются в цене в связи с ожиданием инвесторами новых санкций.

В настоящее время ценовая динамика по белорусским евробондам является умеренно негативной, заявил руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков . Это, по его словам, обусловлено их продажей американскими держателями, которые являлись главными покупателями при первичных размещениях в 2017–2020 годах.

Риски дефолта Белоруссии по евробондам оценил независимый аналитик в области политических рисков и энергетики, главный редактор блога OGs and OFZs Ник Трикетт.

«Не думаю, что риски дефолта Белоруссии по евробондам высоки — внешний долг республики не так велик. Однако потеря экспортных доходов, начало которой положили санкции США в отношении белорусских нефтеперерабатывающих предприятий, может повлечь гораздо больше проблем с фондированием ее экономики», — полагает он.