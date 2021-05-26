Огромный дефицит: ЦБ недосчитался 15 млрд долларов

Центробанк отчитался за банковский сектор. Аналитики обнаружили «дыру» в валютном балансе в $15 млн, пишут РИА Новости.

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«Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», - рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, отрицательные чистые валютные активы появились в ноябре и нарастали вплоть до мая. Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между валютными активами и пассивами.

А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.

Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.