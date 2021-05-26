Из-за Украины: в Польше заявили об упущенном шансе в отношениях с Россией

Депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский рассказал , что из-за поддержки Украины Польша упустила возможности в отношениях с Россией. Об этом пишет издание Defence 24.

Такой сферой депутат назвал энергетическую политику. По его словам, если бы Варшава не следовала интересам Киева, то между Россией и Польшей могло бы установиться взаимовыгодное сотрудничество.

«Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря?» — сказал Каминьский.

Он подчеркнул, что 20 лет назад Варшава сделала выбор в пользу интересов Киева. В настоящий момент можно наблюдать, что за собой влечет «абсурдное желание» приравнять интересы Польши и Украины.

Каминьский добавил, что проект «Северный поток — 2» не выгоден для Польши, но страна не смогла ничего с этим поделать. Это объясняется решимостью РФ и ФРГ закончить проект.

Ввод санкций США против «Северного потока — 2» был последней надеждой на блокировку проекта для Польши. Об этом в интервью порталу wPolityce заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский.

Рамблер

«Судьба "Северного потока — 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать», — сказал он.

Парламентарий счел, что теперь энергетическая зависимость Европы от России возрастет и Москва якобы будет в состоянии «шантажировать» государства, зависящие от поставок. «В целом нас ждет геополитическое ослабление ЕС и его восточного фланга, нарушение интересов Польши и ее восточных соседей», — резюмировал он.

Рассуждая о том, что в сложившейся ситуации делать Варшаве, он предложил пересмотреть оборонную политику и увеличить расходы на национальную оборону, подняв их до 4-5 процентов от ВВП.

Европейский суд приостановил добычу угля на польской шахте из-за иска Чехии. Скандал между двумя государствами Евросоюза после обвинений промышленного предприятия в экологическом ущербе поставил под угрозу энергетику всей Польши, пишет Associated Press.

Чешское правительство потребовало от Польши свернуть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня, который находится недалеко от государственной границы. Власти утверждают, что предприятие наносит вред окружающей среде, а также жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии.

Высший суд ЕС издал временный запрет на добычу угля в «Турове», но польские власти отказались исполнять требования, так как приостановка работы шахты приведет к отключению электричества у миллионов жителей Польши. От шахты запитана станция, которая выдает семь процентов всей электроэнергии в стране. Власти Польши опасаются, что из-за запрета предприятию придется сократить десятки тысяч шахтеров.

Спор двух государств усугубляет общая цель стран ЕС по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. Около 48 процентов энергии в Польше получают из каменного угля, 17 процентов — из более загрязняющего бурого. На возобновляемые источники и биотопливо приходится 25 процентов вырабатываемой энергии, еще около 10 процентов приносит газ. Лицензия на добычу угля в «Турове» действует до 2044 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий обсудили ситуацию с шахтой на саммите ЕС в Брюсселе 24 и 25 мая. Бабиш настаивал на полной приостановке шахты, подчеркивая, что страна не собирается отзывать иск. В свою очередь зампред правительства Польши Яцек Сасин на совещании в «Турове» сообщил о разработке совместного с Чехией соглашения по финансированию местной экологической программы. Польша инвестирует в экофонд около 45 миллионов евро (56 миллионов долларов).

«О закрытии рудника в "Турове" речи не идет из-за катастрофических рисков для энергетики и экономики Польши», — добавил Сасин.

От угольной промышленности в пользу возобновляемых источников энергии постепенно отказываются все страны Европы. В 2020 году экологические активисты настояли на закрытии последней в Англии шахты, которая проработала около 200 лет и ежегодно добывала по 150 тысяч тонн угля.

Газопровод «Северный поток – 2» может оказаться для России еще более важным, чем это планировалось. Помимо страховки от транзитных рисков на Украине, подводная труба должна стать запасным вариантом в случае проблем с транспортировкой российского газа через Польшу. О чем идет речь и каковы шансы на то, что Варшава лишит нашу страну участка газопровода «Ямал – Европа»?

Оператор польской газотранспортной системы Gaz-System представил проект плана развития ГТС данного государства на 2022–2031 годы. Авторы проекта исходят из прогноза, что потребление газа в стране вырастет, Польша перестанет потреблять российский газ и перейдет на новые источники импорта. А в рамках строительства польской «энергетической империи» в Варшаве предполагают самочинно распорядиться «своим» участком газопровода «Ямал – Европа», ведущим в Германию.

Наполеоновские планы

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик на данный момент – российский Газпром , на основании долгосрочного контракта с которым до 2022 года страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

За последние годы польская госкомпания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) приобрела доли в 27 лицензиях на разработку шельфовых месторождений Северного моря, а в четырех проектах является оператором. Также поляки намерены расширить свой терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце до 7,5 млрд кубометров и ввести в Гданьске в эксплуатацию плавучий терминал СПГ на 4,5 млрд кубометров. Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что якобы американский СПГ будет обходиться Польше почти на 30% дешевле, чем российский газ.

Однако Польша не просто намерена выйти из зависимости от Газпрома, но и сама хочет стать газовым хабом, обслуживающим близлежащие страны. Так, в течение ближайших лет Варшава намерена запустить «Балтийский газопровод» мощностью 10 млрд кубометров в год, который соединит инфраструктуру государства с месторождениями голубого топлива в Северном море.

Так или иначе, продлевать сотрудничество с Газпромом после 2022 года Польша не намерена. Это означает, что Газпром потеряет рынок на 6,6 млрд кубометров. Но не менее важно и то, что изменение источников поставок непосредственно скажется на работе транзитного газопровода «Ямал – Европа». Этот трубопровод пересекает Польшу и является, по сути, питающим стержнем ее газотранспортной системы, хотя официально в нее и не входит.

Данный газопровод протяженностью свыше 2000 км (от Торжка до Франкфурта-на-Одере) был выведен на проектную мощность в 33 млрд куб. м в год в 2006 году. Само же соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу, заключенное в 1996 году, было рассчитано до конца 2022 года (с возможным дальнейшим продлением, которое так и не последовало). Польский участок газопровода насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций. В настоящее время польский участок работает в прямом направлении – на Германию. Часть газа поступает в Польшу.

Конечно, «Ямал – Европа» – не единственный экспортный трубопровод по доставке российского газа на целевой рынок. На полную мощность работает магистраль «Северный поток», пока что стабильно качает газ украинская газотранспортная система.

Дерзкий замысел

Если сейчас основные объемы газа Польша получает с востока, то переориентирование на новые источники переведет точку их входа с белорусско-польской границы на побережье Балтийского моря. В этой ситуации польскому оператору необходимо было бы заново создавать газотранспортную систему страны. Но в Варшаве, похоже, решили пойти самым простым путем и переориентировать польский участок газопровода «Ямал – Европа» на новое направление.

Так, до 2024 года с ним хотят соединить (отдельной магистралью) у германской границы на западе Польши терминал СПГ в Свиноуйсьце и «Балтийский газопровод», а после 2024-го построят трубопровод от Гданьска. В результате Gaz-System сможет наполнять «Ямал – Европа» газом из новых источников. Таким образом Gaz-System планирует интегрировать газопровод в ГТС Польши и перевести его на реверсную работу. То есть предполагается поставлять по «Ямал – Европа» норвежский газ и регазифицированный СПГ с запада в центр и даже на восток страны. Откуда топливо будет распределяться по новым газопроводам-отводам, например в страны Прибалтики.

Тут стоит напомнить, что собственником «Ямал – Европа» выступает предприятие EuRoPol GAZ, в котором по 48% принадлежит Газпрому и польской госкомпании PGNiG. Еще 4% находятся в собственности Gas-Trading S.A., которую также контролирует PGNiG. Оператором же выступает Gaz-System, которой польский регулятор в 2019 году расширил права по данному газопроводу. То есть перепрофилировать газопровод поляки могут либо с согласия Газпрома (а с чего бы это он его дал?), либо наплевав на его мнение.

К слову, уже почти год спорный трубопровод работает в новом режиме. 26 мая 2020 года в немецкой газотранспортной компании Gascade сообщили о практически полном прекращении прокачки газа по польскому участку трубопровода «Ямал – Европа». Это было связано с тем, что к тому моменту истек срок действия долгосрочного соглашения между Россией и Польшей о транзите по польскому участку газопровода. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков тогда говорил: «Просто Польша перешла на немного другую систему. Теперь, как и в остальном Евросоюзе, Газпром станет участвовать в аукционах, которые будет обязан проводить оператор газотранспортной системы Польши, и брать себе столько лотов на прокачку, сколько ему нужно. То есть в этом плане для Газпрома система становится даже более гибкой, чем была».

Так и получилось – Gaz-System перевел все бронирования на аукцион, где Газпром и выкупает транзит. При этом 10% мощности газопровода все еще находится под контролем EuRoPol GAZ – вплоть до 2023 года.

Как именно в Варшаве собираются «полонизировать» «Ямал – Европа»? Как отмечают в российском Институте международных политических и экономических технологий (РУССТРАТ), если делать все по-честному, то «газпромовскую долю» потребуется выкупить, а это серьезная сумма, платить которую Варшаве вряд ли захочется. «Польша либо пытается забрать российское имущество в счет компенсации по до сих пор не закончившейся «антимонопольной» тяжбе по поводу якобы завышения Газпромом цены на газ в былые годы, либо пойдет по пути искусственного снижения рыночной стоимости активов EuRoPol GAZ», – предполагают в РУССТРАТ.

Какой вариант выберет Варшава?

В РУССТРАТ предлагают вспомнить события последних лет, когда Польша обратилась в суд с иском к Газпрому, обвинив компанию в том, что она якобы, воспользовавшись своим монопольным положением на рынке, долгое время поставляла газ этой стране по завышенным ценам. В конечном итоге арбитражный суд в Стокгольме присудил победу полякам – что вызвало у них воодушевление. Еще бы, удалось заполучить громадные деньги!

Однако в Варшаве не удовлетворились достигнутым. В августе 2020-го польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало Газпром на 57 млн долларов – за «отказ сотрудничать» по делу о строительстве газопровода «Северный поток – 2». В UOKiK затребовали у Газпрома контракты, заключенные его дочерним предприятием с другими компаниями, финансирующими строительство «Северного потока – 2», нарвались на отказ и потребовали штраф. Так что, если понадобится наложить лапу на «Ямал – Европа», в запасе у польской стороны наверняка могут оказаться в запасе разные крючкотворские штучки, способные «оправдать» такой захват.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт Российского совета по международным делам Наталья Еремина считает, впрочем, что Варшава, скорее всего, не решится на грубую «национализацию» польского участка «Ямал – Европа». Еремина заявила газете ВЗГЛЯД, что Польша не может формулировать свою позицию по вопросу энергетического взаимодействия с Россией вперед ЕС. «Они проявляют исключительно свою собственную позицию, которая ни на что не опирается. По сути, это очередная политическая игра против России, в которой все средства хороши, но она не приведет ни к каким последствиям.

"Но также трудно не заметить, что таким образом Польша заявляет о собственных национальных интересах, не связанных прямо с общей политикой ЕС", – отмечает Еремина.

Она добавляет, что Польша заинтересована в стабильных поставках природного газа.

«Очевидно, что Варшава желает не только получать природный газ, но и участвовать в его перераспределении по странам ЕС. Акцент на строительстве польской «энергетической империи» подтверждает, что Варшава будет по-прежнему стараться противодействовать «Северному потоку – 2». Однако «Северному потоку – 2» быть, а вот будущее газопровода «Ямал – Европа» совсем не ясно. Учитываем также, что проекты, касающиеся приватизации объектов европейской энергетической системы, дополнительно рассматриваются в ЕС», – подчеркивает Еремина.

В любом случае окончательное решение за правительством Польши. Сейчас план реконструкции польской ГТС, подготовленный в Gaz-System, пребывает на рассмотрении в кабмине. Какое будет принято по нему решение – пока неясно.

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» может превратить ФРГ в «мини-Россию», сообщают «Известия».

Хорала упомянул о снятии Вашингтоном санкций с оператора строительства газопровода, отметив, что Белый дом не изменил своей позиции относительно проекта.

При этом он подчеркнул, что если США решили договориться с Германией, то это станет «очень плохой новостью». Хорала уверен, что формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.