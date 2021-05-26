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В Калининградской области введут курортный сбор

Лера Букина
51 минуту назад
В Калининградской области с начала 2022 года введут курортный сбор. Об этом заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, передает «Интерфакс».
В Калининградской области введут курортный сбор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Власти региона готовят соответствующий законопроект. Ермак заверил, что он будет выставлен на общественное обсуждение.
«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или все-таки дифференцировать, разделить высокий и низкий сезоны», – заявил министр.
Он подчеркнул, что вариантов расчета суммы этого налога не такое большое количество в связи с ограничениями федерального законодательства.
Например, будет отсутствовать возможность привязки размера сбора к звездности отелей. В этой связи сумма до 100 рублей с человека – базовый сценарий, отмечает Ермак.
Сбор не коснется артистов, приезжающих на гастроли, спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также ряда категорий лиц. Также существует вероятность, что сбор введут на всей территории области, а не только в Калининграде и приморских городах.
Ввести курортный сбор в регионе предложил губернатор области Антон Алиханов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Ассоциации туроператоров (АТОР) раскритиковали идею выездного сбора. Ранее с такой инициативой выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Экономика,Личный счет,Андрей Ермак,Антон Алиханов,Олег Кожемяко,Ассоциация туроператоров России,Интерфакс,
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