В Калининградской области введут курортный сбор

В Калининградской области с начала 2022 года введут курортный сбор. Об этом заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак передает «Интерфакс».

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Власти региона готовят соответствующий законопроект. Ермак заверил, что он будет выставлен на общественное обсуждение.

«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или все-таки дифференцировать, разделить высокий и низкий сезоны», – заявил министр.

Он подчеркнул, что вариантов расчета суммы этого налога не такое большое количество в связи с ограничениями федерального законодательства.

Например, будет отсутствовать возможность привязки размера сбора к звездности отелей. В этой связи сумма до 100 рублей с человека – базовый сценарий, отмечает Ермак.

Сбор не коснется артистов, приезжающих на гастроли, спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также ряда категорий лиц. Также существует вероятность, что сбор введут на всей территории области, а не только в Калининграде и приморских городах.