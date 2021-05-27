Курс доллара: США «хоронят» доллар

Аналитики, опрошенные «Праймом», считают, что курс доллара будет слабеть и дальше, но слишком сильно упасть ему не дадут. Эксперты «Финама» спрогнозировали, что доллар не покинет коридор в 71-75 рубля.

Фото: ТАСС ТАСС

ФРС вливает на рынок 120 миллиардов долларов ликвидности каждый месяц и останавливаться пока не планирует, считая рост инфляции временным явлением. Однако игроки инфляции опасаются, из-за этого индекс DXY (отражает динамику доллара к шести основным мировым валютам) падает.

Однако обвала доллара не происходит благодаря росту индексов деловой активности, подчеркнули эксперты.

По мнению Маслова, американская валюта будет слабеть и дальше, если инфляция в США продолжит разгоняться.

Эксперт компании White & Wall Владимир Ананьев подчеркнул, что драматических изменений с курсом доллара ждать не стоит, так как это главная валюта мира. Ананьев считает, что снижение доллара не продлится больше года.

В таких условиях доллар может упасть ниже 70 рублей, но ненадолго - из-за нестабильных цен на нефть и пандемии, отмечает Маслов. Ананьев считает, что в ближайшие месяцы доллар будет стоить 72-75 рубля.