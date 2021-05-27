Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Курс доллара: США «хоронят» доллар

Елена Прошина
2 часа назад
Аналитики, опрошенные «Праймом», считают, что курс доллара будет слабеть и дальше, но слишком сильно упасть ему не дадут. Эксперты «Финама» спрогнозировали, что доллар не покинет коридор в 71-75 рубля.
Курс доллара: США «хоронят» доллар
Фото: ТАССТАСС
Аналитик Андрей Маслов объяснил, что ультрамягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, американского центрального банка, не дает расти доходности казначейских облигаций и давит на доллар.
ФРС вливает на рынок 120 миллиардов долларов ликвидности каждый месяц и останавливаться пока не планирует, считая рост инфляции временным явлением. Однако игроки инфляции опасаются, из-за этого индекс DXY (отражает динамику доллара к шести основным мировым валютам) падает.
Однако обвала доллара не происходит благодаря росту индексов деловой активности, подчеркнули эксперты.
По мнению Маслова, американская валюта будет слабеть и дальше, если инфляция в США продолжит разгоняться.
Эксперт компании White & Wall Владимир Ананьев подчеркнул, что драматических изменений с курсом доллара ждать не стоит, так как это главная валюта мира. Ананьев считает, что снижение доллара не продлится больше года.
В таких условиях доллар может упасть ниже 70 рублей, но ненадолго - из-за нестабильных цен на нефть и пандемии, отмечает Маслов. Ананьев считает, что в ближайшие месяцы доллар будет стоить 72-75 рубля.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 26 мая курс доллара снижался на 0,75 копейки, до 73,49 рубля. Евро упал на 33 копейки и стоил 89,71 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Владимир Ананьев,Андрей Маслов,Московская биржа,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители