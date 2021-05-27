Трезвое заявление: Борис Титов выступил против самогоноварения

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России. По его мнению, это может помочь в борьбе с подпольным алкорынком. Кустарно произведенные спиртные напитки часто делают не для личного пользования, а на продажу, убеждены в аппарате Титова.

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В России необходимо ограничить свободную продажу аппаратов для самогоноварения, чтобы нанести удар рынку нелегального алкоголя. Об этом со ссылкой на доклад аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщает "РИА Новости".

Документ подготовил недавно назначенный на свой пост общественный омбудсмен по вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере оборота подакцизных товаров Игорь Косарев . Он утверждает, что кустарно сделанный самогон частенько идет на продажу, а не для личных нужд.

При этом россияне все чаще покупают самогонные аппараты, находящиеся в свободной продаже, отмечается в докладе. В 2020 году "Яндекс" зафиксировал 1,6 млн запросов на покупку этих устройств, это выше показателя 2019 года на треть.

Качество самогона не контролируется, заявляют авторы доклада, и показатели вредных веществ могут превышать норму многократно. Поэтому необходимо жестко регулировать "оборот" самогонных кубов и дистилляторов.

Еще одна мера, предлагаемая Титовым и его аппаратом – трехлетняя фиксация акцизной ставки на алкоголь. Повышение акцизов стимулирует рост бутлегерства, нелегальной торговли спиртным.

"Заморозка [акцизной ставки] позволит довести уровень легальности рынка до 90%," - говорится в докладе. Чем легальнее алкоголь – тем стабильнее объем поступлений от этого сегмента рынка в бюджет страны, добавляют бизнес-омбудсмены.

Предлагается также смягчить лицензирование розничной торговли алкоголем и легализовать продажу спиртных напитков через интернет. Эта мера позволит новым предпринимателям свободнее развивать бизнес, что создаст конкуренцию для магазинов и снизит расходы на доставку, увеличив средний чек. Это также может способствовать снижению цен на продукты питания для населения, полагают в аппарате Титова.

В аппарате бизнес-омбудсмена РФ также заявили, что больше всего покупка самогонных аппаратов интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей. Популярна идея самогоноварения также в Хакасии, регионах Заполярья (НАО и ЯНАО) и на Чукотке. Москва и Санкт-Петербург в первую десятку лидеров по числу потенциальных самогонщиков не вошли.

Чтобы было не скучно

В 2020 году рост интереса к самогоноварению в России произошел из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, сообщила ранее исследовательская компания Nielsen. Учитывались продажи в крупнейших розничных сетях. В разы выросли продажи ингредиентов для изготовления домашнего алкоголя – травяных сборов, дрожжей, сахара.

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в разговоре с РБК оценил производство самогона почти в 20 млн дал (декалитр, равняется 10 литрам - "Газета.Ru") в год. Водки в год в России производят до 80 дал, а коньяка – до 12 дал.

Самогоноварение в стране не запрещено – однако нелегальной является продажа домашних алкогольных напитков. Для торговли спиртным нужна специальная лицензия.

В России самогоноварение было наиболее широко распространено до 1998 года, когда власти отменили акциз на спиртосодержащие жидкости и аптечные настойки, и их цена упала до уровня себестоимости самогона. Поэтому бедные слои населения страны стали пить аптечные жидкости (вроде боярышника — "Газета.Ru"), отметил Дробиз.