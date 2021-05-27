Риски "пузырей": в России начнут сворачивать антиковидные меры

Антикризисные меры, связанные с кредитованием и банковским сектором, должны постепенно сворачиваться. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании трех комитетов Госдумы.

"Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке", - подчеркнула Набиуллина.

Говоря конкретно о "кредитных каникулах" - временной отсрочки платежей, которая на ряде условий предоставлялась в острую фазу пандемии заемщикам-физлицам, индивидуальным предпринимателям и представителям малого и среднего бизнеса - Набиуллина отметила, что после их окончания подавляющее большинство заемщиков вернулись в обычный график платежей. По данным регулятора, "кредитными каникулами" воспользовались около 2 млн россиян.

Как отмечала Набиуллина, ключевой задачей финансового сектора в условиях пандемии была поддержка граждан и компаний.

"Мы достаточно быстро вводили механизмы для поддержки малого и среднего бизнеса: выделили 500 млрд руб. для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства", - говорила глава ЦБ. Также принимались регуляторные послабления для банков и других кредитных организаций, чтобы они легче шли на реструктуризацию кредитов и не останавливали кредитование экономики, отмечала Набиуллина.

После завершения острой фазы пандемии активность заемщиков резко возросла. В апреле российские банки выдали кредитов на рекордные с 2014 года 1,3 трлн рублей. Заемщики активно кредитуются не только в банках, но и в микрофинансовых организациях, также на докризисный уровень вышла и выдача кредитных карт.

В Банке России называли нынешний уровень долговой нагрузки на физлиц "исторически высоким". Так, показатель долговой нагрузки граждан на макроуровне (отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) увеличился до 11,7% к началу года, рекордного показателя за все время наблюдений. Резкое усиление спроса на заемные деньги связано с сокращением доходов граждан и в том числе с низкими ставками по кредитам.

В связи с этим Банк России намерен в рамках возврата к докризисной ситуации на рынке розничного кредитования повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, сообщала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева . Таким образом, фокус регулятора смещается со стабильности финансовых рынков в сторону "охлаждения" их излишне перегретых сегментов.

К началу 2021 года завершилось 75 процентов кредитных каникул, а сейчас большинство заёмщиков вернулись к графику платежей, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финрынку, бюджету и экономической политике по рассмотрению годового отчёта ЦБ.

По словам Набиуллиной, в прошлом году банковский сектор сумел оказать существенную поддержку экономике. «То, что банки сохранили устойчивость, реструктурировали кредиты и способны были в то же время наращивать кредитование, — это прямой итог политики по очищению банковского сектора, — сказала она. — Если бы мы не вывели с рынка хронически неустойчивые банки, если бы на балансах у банков сохранялись бы плохие активы, банки стали бы не источником поддержки граждан и компаний, а сами нуждались бы в помощи, как это было в 2009, 2014 и 2015 годах».

Рамблер

В 2020 году банки активно реструктуризировали кредиты заёмщиков, шли им навстречу, и общий объём реструктуризации составил семь триллионов рублей. «При этом банки сохранили запас капитала на уровне шести триллионов рублей, банковская система осталась абсолютно устойчивой», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что к началу 2021 года завершилось 75 процентов кредитных каникул, и сейчас реструктуризация представляет объективно меньше рисков для финансового состояния банков. «Что очень важно, подавляющее большинство заёмщиков благополучно вернулись к графику платежей, — сообщила Эльвира Набиуллина. — То есть им действительно нужны были в этот период каникулы, послабления, и это была очень важная мера».

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную "дыру" в валютном балансе – 15 миллиардов долларов, следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком.

Максим Осадчий. Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ

Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция – разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы – это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.

Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.

Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.

После кризиса на фоне пандемии коронавируса экономика России восстанавливается лучше, чем ожидалось. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников , его слова приводит ТАСС.

«Динамика восстановления даже чуть лучше наших ожиданий, мы это видим по очень разным показателям», — сказал он.

Решетников добавил, что показательным является восстановление в секторе малого и среднего бизнеса. «Мы видим, что все тенденции у нас в положительной зоне», — заключил министр.

Ранее в мае о «радужной траектории» отечественной экономики говорил замминистра финансов Владимир Колычев . «В целом мы видим, что восстановление экономики — это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем — отчасти идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства», — сказал он. По словам Колычева, доходы с налогов растут на 5-10 процентов в месяц.