Экономический рост Германии оказался под угрозой из-за недостатка кадров

Рестораторы в Германии, в свою очередь, объясняют проблемы с рабочей силой разными причинами – отъездом мигрантов на фоне пандемии, беспокойством по поводу возможных новых локдаунов и фрустрации по поводу условий работы. Часть сотрудников ушла в те компании, которые на фоне коронавируса, напротив, преуспевали – в Amazon
или в торговые сети. Общее число людей, занятых в немецких отелях и ресторанах, сократилось с 2,4 миллиона сотрудников до пандемии до примерно двух миллионов, свидетельствуют данные местной отраслевой ассоциации.