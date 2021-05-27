Экономический рост Германии оказался под угрозой из-за недостатка кадров

Представители берлинских заведений рассказали газете, что работников приходится искать через соцсети и рекламу в блогах. Недостаток сотрудников сказывается на планах отелей, ресторанов и баров по всей Европе, и потому экономический рост, который ожидался на фоне вакцинации и снятия ограничений, оказывается под угрозой. С аналогичными проблемами ранее столкнулись и в других странах мира: в США и Израиле их связывали с тем, что люди неохотно возвращались к работе, а британские бары лишились персонала из-за отъезда работников после Брексита.