Экономические убийцы страны: Экс-советник президента об МВФ и Мировом банке

Рамблер

Никто, кроме нас, африканских стран, которым МВФ выкручивает руки, и Бразилии, не выполняет рекомендации МВФ и Мирового банка. Все уже начитались книжек про экономических убийц и понимают, что рекомендации этих вашингтонских финансовых организаций ориентированы на интересы американского транснационального капитала, — сказал он.

Глазьев также отметил, что политика по рекомендации МВФ — это политика стагнации, которая сознательно лишает страну национальных источников кредита и внутренних источников финансирования экономического развития.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 9 октября 2019 года уволил Сергея Глазьева с поста помощника президента РФ. Во время работы в качестве советника экономист прославился докладами руководителю государства. Он жёстко критиковал действия кабмина и Банка России . Например, призывал Минфин и ЦБ отказаться от инвестирования средств национальных резервов в доллары и евро.

Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов. Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия" Госдуме отметив, что иногда в фонде предоставляют "сомнительные" рекомендации.

Рамблер

"У Международного валютного фонда есть очень простое правило - если ты заемщик, ЦБ ты или правительство, не имеет значения, то ты должен следовать советам МВФ. И мы находились в такой ситуации в 90-е годы. Благодаря той политике, которую проводил ЦБ, мы погасили свои обязательства перед МВФ. И уже более десяти, а может и двадцати лет, мы никаких денег не должны этой организации. И по правилам самого же МВФ, те рекомендации, которые они дают - даются не только не настойчиво, а вскользь", - сказал он.

Швецов добавил, что иногда регулятору поступают "сомнительные" и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации.

"Мы получили "сомнительную" рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже они анализировали данные за период, предшествующий осени - летний или весенний период. Слава богу мы не обязаны следовать их рекомендациям. Мы улыбнулись и сделали все как надо - повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Поэтому ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять", - добавил он.

Об МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) учрежден одновременно с Всемирным банком на конференции экономистов центральных банков и других правительственных чиновников основных торговых держав в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 года. Правительства 29 стран подписали соглашение об МВФ 27 декабря 1945 года. Свою деятельность фонд начал 1 марта 1947 года. Имеет статус специализированного учреждения ООН

В настоящее время основные задачи фонда - координация валютно-финансовой политики стран - членов, предоставление им краткосрочных кредитов для урегулирования платежных балансов и поддержания валютных курсов.

Некоторые шаги, которые сделал Банк России несколько лет назад с благословения МВФ, до сих пор представляются весьма дискуссионными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова . Так она прокомментировала высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова о том, что Банк России не обязан следовать рекомендациям МВФ.

«На заре рыночных реформ именно недостаточный учет Международным валютным фондом российской конкретики того периода создал огромные трудности для развития нашего государства, в том числе обусловил огромные внешние обязательства страны к концу прошлого века, — пояснила Воронкова. — Одиозным было, например, предложение МВФ по изменению тарифной политики в социальной сфере РФ после дефолта 1998 года, когда наблюдалось резкое падение реальных доходов населения, реализовать которое российское правительство отказалось».

Как полагает экономист, то, что в настоящее время Россия из заемщиков МВФ стала его кредитором, заслуга исключительно благоприятной мировой конъюнктуры рынков российского экспорта.

«В современных условиях кредитной независимости от МВФ Банк России вполне обоснованно может критически оценивать его предложения и принимать решения, адекватные внутренним рыночным условиям. В то же время некоторые шаги, предпринятые Банком России всего несколько лет назад с благословения МВФ, до сих пор представляются весьма дискуссионными. Это касается активизации политики таргетирования и введения плавающего режима валютного курса рубля. Управление в этой сфере до сих пор остается весьма проблематичным для мегарегулятора», — подытожила Воронкова.

Проблемой Международного валютного фонда стали довольно стереотипные подходы при разработке программ помощи, слабо учитывающие специфику отдельных национальных экономик и национальные интересы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала высказывание первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, который сказал, что «МВФ — это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени».

«Взгляды МВФ на глобальное регулирование достаточно консервативны, и перемены, которые происходят в его деятельности, скорее можно считать оперативным ответом на критические моменты развития мировой экономики, чем результатом планомерной работы, — пояснила Воронкова. — Проблемой МВФ являются и довольно стереотипные подходы при разработке программ помощи, слабо учитывающие специфику отдельных национальных экономик и национальные интересы. Кроме того, заметно, что на решения МВФ влияет и мнение его основного «финансиста» США. Так, США против увеличения квот развивающихся стран в МВФ, в том числе и России, от которых зависят результаты голосования».

Как подчеркнула Коровнкова, неоднозначность и множественность разработанных МВФ прогнозов мирового развития (в пандемический и постпандемический периоды) также указывают на очевидные просчеты этого института.

Предельные розничные цены на социально значимые продукты питания, ограничение экспорта продовольствия и субсидии его производителям оказывают деформирующее влияние на экономику и дорого обходятся бюджету, указывает Всемирный банк в очередном докладе об экономике России.

Эти меры привлекательны с политической точки зрения - они обеспечивают немедленную помощь людям и ставят во главу угла потребителей, но более правильным подходом Всемирный банк называет запуск программ адресной социальной помощи для облегчения положения наиболее уязвимых групп населения. В этом же докладе Всемирный банк предложил ввести гарантированный минимальный доход для россиян за чертой бедности.

Ранее Банк России неоднократно выступал против длительного регулирования цен на продукты, так как оно искажает сигналы рынка.

"Это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе", - подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В ответ на ускоренное подорожание базовых продуктов правительство в конце прошлого года заключило соглашения с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на подсолнечное масло (на полках магазинов оно до октября не может стоить дороже 110 рублей за литр) и сахар (46 рублей за кг до 1 июня), позже ввело льготные кредиты (под 1-5%) на закупку сахарной свеклы, приняло решение о компенсации части затрат мукомолов на пшеницу и о возмещении хлебопекам затрат на реализацию хлеба, если они сохраняют свои цены. Со 2 июня заработает механизм зернового демпфера, по которому экспортная пошлина будет зависеть от мировых цен, решено ввести такой же механизм в отношении подсолнечного масла и подсолнечника. Также решено запретить экспорт гречки с 15 июня по 31 августа.

Российская экономика поборола неблагоприятные последствия пандемии COVID-19 и теперь готовится к триумфальному рывку вперед, говорится в отчете Всемирного банка.

Помимо пандемии, по отечественной экономике также серьезно ударило снижение мировых цен на нефть. В общей сложности экономика страны сжалась на три процента, говорится в отчете. Однако Всемирный банк "обрадовал" западных злопыхателей, объявив о корректировке прогнозов для России в лучшую сторону.

Источником мощностей для стабильного роста станет рынок труда, констатировали аналитики. Некоторым препятствием может послужить анонсированная фискальная консолидация — снижение субсидий и перевод средств в инвестиции в предприятия.

Изначальным прогнозом от Всемирного банка в 2021 году был рост ВВП России на 2,9%. Однако после обновления данных предсказание скорректировали — теперь в 2021 и 2022 годах экономика страны будет стабильно расти минимум на 3,2%.

Также Всемирный банк отмечает, что Россия справилась с пандемией значительно лучше, чем большинство стран мира: глобальная экономика сократилась 3,8% против 3% у России. Еще одной неприятной новостью для Запада стал прогноз по введенным президентом США Джо Байденом санкциям, согласно которым американским банкам запрещается закупать российские облигации федерального займа. Как отмечают аналитики банка, санкции не смогут пошатнуть устойчивый финансовый сектор России — все благодаря сильным макрофискальным буферам и относительно умеренной доле вложения иностранных инвесторов в российский государственный долг. Возможный отказ иностранцев вкладываться в российские ценные бумаги может быть легко компенсирован за счет мощностей внутреннего рынка.

Экономика России все-еще слишком мала и слишком завязана на внешний спрос, чтобы развиваться самостоятельно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 мая заявил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. Так он прокомментировал новость о том, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году.

«Прогнозы больше основаны на ощущениях и гипотезах, чем на расчетах. Сейчас, по-видимому, ощущения по России положительные. Экономика России слишком мала и слишком завязана на внешний спрос, чтобы развиваться самостоятельно. За последние годы много сделано, чтобы снизить зависимость, но радикально пока ничего не поменялось, — сказал Пономаренко. — Так что происходит? США вливают астрономические деньги в экономический рост. Наверное, какая-то часть этих денег достигнет России, например, через рост цен на сырье. Это плюс. Китай демонстрирует уверенный рост. Еще один плюс. Байден встречается с Путиным, значит, возможно, не будет новых санкций. Тоже плюс».

К числу главных минусов экономист отнес слабый внутренний спрос, связанный с падением доходов.