На Украине захотели отсудить активы в Крыму

«В мае компания "Энергоатом" направила в компетентные органы Российской Федерации сообщение о возникновении спора — в соответствии с частью 1 статьи 9 соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций», - сообщили в пресс-службе компании.
Речь идет, в частности, о Донузлавской ветряной электростанции (ВЭС), расположенной в Сакском районе Крыма.
«Энергоатом» рассчитывает получить компенсацию за утерянные активы и напоминает, что после получения уведомления у российской стороны есть шесть месяцев, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Если стороны не придут к соглашению, дело будет рассматривать арбитражный суд.
Как сообщал «Рамблер», Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» — государственное предприятие, оператор всех действующих атомных электростанций Украины, крупнейший производитель электроэнергии на Украине с долей совокупного производства свыше 50 % в общем объеме производства электроэнергии Украины.