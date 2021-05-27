На Украине захотели отсудить активы в Крыму

«Энергоатом» рассчитывает получить компенсацию за утерянные активы и напоминает, что после получения уведомления у российской стороны есть шесть месяцев, чтобы решить вопрос в досудебном порядке. Если стороны не придут к соглашению, дело будет рассматривать арбитражный суд.