Курс доллара: рубль взял курс на рекорд

Специалист по финансам Дмитрий Чечулин считает, что уже на следующей неделе курс доллара преодолеет психологически важную отметку и закрепится ниже 73 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

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Аналитик обратил внимание, что в последнюю неделю российская валюта укреплялась. Доллар потерял 0,64 процента и достиг 73,37 рубля. Евро закрепился возле отметки 89,55 рубля.

Чечулин отметил, что компании-экспортеры уже уплатили налоги, поэтому дополнительной поддержки у нацвалюты не будет. Рубль в основном будут зависеть от нефтяных цен и ситуации в геополитике.

По мнению эксперта, шансы на дорогую нефть сейчас высоки, а в геополитике хорошей новостью стало объявление даты саммита президентов России и США. Это поддержало российскую валюту.

По расчетам Чечулина, если российской валюте удастся закрепиться ниже 73 рублей за единицу американской валюты, на следующей неделе доллар будет стоить 72,6 рубля. Евро в таком случае может упасть до 88,7 рубля.