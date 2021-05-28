"Просто истерика": в Госдуме назвали невменяемой главу Минэнерго США

«Это невменяемый какой-то человек просто. Среди всех углеводородов природный газ является самым экологически чистым по отношению к углю, при сжигании в 1 и 4 раза образуется меньше CO2 для типичного газа. Он не имеет выбросов твёрдых веществ при сгорании, в отличие от угля и других видов топлива. Из всех видов топлива минеральных — это самый экологически чистый вид топлива. Но газ газу рознь. Если наш газ — это природный газ, который находится в газовых месторождениях на севере — это на 90-98% чистый метан».
«Тот газ, который добывает Америка и поставляет во весь мир в виде СПГ — вот он грязный газ, потому при добыче этого газа применяется гидроразрыв, и в каждую скважину закачивается 1000-1500 тонн воды. В нём есть разного рода химические ингредиенты, кислоты и всё остальное. Просто загрязняются нижние горизонты токсичными веществами, потом эта вода откачивается из скважины, поступает газ, и куда девается эта вода, которая химически ядовито заражённая? Поэтому многие страны просто запретили этим методом добывать газ, вся Европа запретила, потому что это по-настоящему грязный газ».
«Что касается «Северного потока-2», это один из способов доставки газа. Он ни чем не хуже и не лучше газопроводов, которые находятся между Великобританией и Европой, «Северный поток-1», «Турецкий поток», которые проходят по дну морей, причём в бетонированной оболочке. Степень надёжности такая высокая, что говорить о какой-то возможности загрязнения или нанесения ущерба окружающей среде просто не приходится. Может быть, просто истерика уже. Понимают, что не могут остановить проект».