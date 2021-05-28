"Просто истерика": в Госдуме назвали невменяемой главу Минэнерго США

Ранее президент США назвал санкции против «Северного потока – 2» непродуктивными. По словам Джозефа Байдена, вводить новые ограничения не имеет смысла, так как это может испортить отношения США и Европы. Американский лидер считает, что проект всё равно будет продолжен, строительство газопровода почти полностью завершено.