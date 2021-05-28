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В Госдуме назвали невменяемой главу Минэнерго США после слов о российском газе

Говорит Москва
1 час назад
Ранее Дженнифер Грэнхолм назвала ресурс самым грязным на Земле.
"Просто истерика": в Госдуме назвали невменяемой главу Минэнерго США
Фото: AP Photo/Evan VucciAP Photo/Evan Vucci
Таким образом, она выразила несогласие с инициативой президента Джо Байдена отказаться от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Председатель комитета по энергетике Государственной думы Павел Завальный заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что подобные заявления безосновательны, потому что российское топливо самое чистое с экологической точки зрения.
«Это невменяемый какой-то человек просто. Среди всех углеводородов природный газ является самым экологически чистым по отношению к углю, при сжигании в 1 и 4 раза образуется меньше CO2 для типичного газа. Он не имеет выбросов твёрдых веществ при сгорании, в отличие от угля и других видов топлива. Из всех видов топлива минеральных — это самый экологически чистый вид топлива. Но газ газу рознь. Если наш газ — это природный газ, который находится в газовых месторождениях на севере — это на 90-98% чистый метан».
Завальный добавил, что американское топливо имеет большое количество примесей, а способ его добычи загрязняет окружающую среду.
«Тот газ, который добывает Америка и поставляет во весь мир в виде СПГ — вот он грязный газ, потому при добыче этого газа применяется гидроразрыв, и в каждую скважину закачивается 1000-1500 тонн воды. В нём есть разного рода химические ингредиенты, кислоты и всё остальное. Просто загрязняются нижние горизонты токсичными веществами, потом эта вода откачивается из скважины, поступает газ, и куда девается эта вода, которая химически ядовито заражённая? Поэтому многие страны просто запретили этим методом добывать газ, вся Европа запретила, потому что это по-настоящему грязный газ».
Депутат пояснил, что заявление американского министра относительно газопровода связано с безысходностью.
«Что касается «Северного потока-2», это один из способов доставки газа. Он ни чем не хуже и не лучше газопроводов, которые находятся между Великобританией и Европой, «Северный поток-1», «Турецкий поток», которые проходят по дну морей, причём в бетонированной оболочке. Степень надёжности такая высокая, что говорить о какой-то возможности загрязнения или нанесения ущерба окружающей среде просто не приходится. Может быть, просто истерика уже. Понимают, что не могут остановить проект».
Ранее президент США назвал санкции против «Северного потока – 2» непродуктивными. По словам Джозефа Байдена, вводить новые ограничения не имеет смысла, так как это может испортить отношения США и Европы. Американский лидер считает, что проект всё равно будет продолжен, строительство газопровода почти полностью завершено.
Экономика,Дженнифер Грэнхолм,Павел Завальный,Джозеф Байден,Минэнерго,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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