Белоруссия ввела новый режим для товаров с Украины

«По оперативной информации Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, посевную технику, стиральные машины и мебель. Это решение одобрено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая», – написал Качка в Facebook, указав, что решение вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.
«Правительство проводит консультации с производителями для ликвидации негативных последствий дискриминационных действий правительства Белоруссии», – добавил он.
«Будет усилена политика диверсификации поставок. Но панике пока поддаваться не стоит. Конечно, появление таких новостей в один день способствует появлению теорий заговора, но в этот раз стоит придерживаться рационального объяснения ситуации», – добавил он.