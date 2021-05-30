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Центробанк набросился на банковский сектор РФ с обвинениями в олигополии

News.ruиещё 1
1 час назад
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что банковский сектор России олигополизирует рынок денежных переводов. В интервью «Известиям» он заявил, что в данный момент все подобные сервисы сконцентрированы в руках крупных российских банков, в том числе государственных.
Центробанк обвинил банковский сектор в олигополии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, по данным регулятора, в эквайринге 71% операций приходится на лидера рынка, а 86% — на топ-5 банков РФ, что касается переводов, то 71% приходится на лидера и 90% — на топ-5.
Чтобы переломить эту ситуацию, в ЦБ придумали такие инструменты, как Система быстрых платежей (СБП) и цифровой рубль. Впрочем, эксперты, опрошенные изданием, уверены, что одной из причин уменьшения конкуренции стал сам регулятор, который отозвал множество лицензий.
Это отрицательно сказывается на конкуренции в секторе, что, в свою очередь, препятствует расширению спектра оказываемых финансовых услуг в стране и ведёт к завышению их стоимости, — отметил аналитик Игорь Додонов.
Он уверен, что эта ситуация отражается не только на эквайринге, но и на других сферах, например на стоимости межбанковских переводов.
Однако в России самые дешёвые переводы в другие страны, сообщил ранее Всемирный банк.
Антикризисные меры господдержки должны постепенно сворачиваться, иначе могут возникнуть «пузыри» на рынке кредитования. Об этом накануне сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Экономика,Компании,Эльвира Набиуллина,Сергей Швецов,Всемирный Банк,Центральный банк России,газета "Известия",
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