Украина призвала к сохранению санкций против "Севпотока-2"

С соответствующей инициативой украинская госкомпания обратилась в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу. «Нафтогаз» потребовал немедленно «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2».
«Рамблер» писал, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.
Однако 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.