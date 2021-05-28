Украина призвала к сохранению санкций против "Севпотока-2"

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С соответствующей инициативой украинская госкомпания обратилась в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу. «Нафтогаз» потребовал немедленно «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2».

«Рамблер» писал, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.