Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украина призвала к сохранению санкций против "Севпотока-2"

Вероника Полынина
46 минут назад
Компания «Нафтогаз Украины» призвала не допустить снятия санкций США с газопровода «Северный поток – 2», сообщает «Прайм».
Украина призвала к сохранению санкций против "Севпотока-2"
Фото: ReutersReuters
С соответствующей инициативой украинская госкомпания обратилась в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу. «Нафтогаз» потребовал немедленно «призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2».
«Рамблер» писал, что «Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.
Однако 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.
Экономика,Нафтогаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители