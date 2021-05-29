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Россияне взяли рекордное число автокредитов за прошедший месяц

Газета.Ru
1 час назад
Количество оформленных кредитов на приобретение автомобилей за апрель достигло рекордного числа в 93,8 тыс. ссуд, это исторический максимум за все время наблюдений, сообщает РИА «Новости».
Россияне взяли рекордное число автокредитов за прошедший месяц
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Рост количества этого типа кредитов продолжается на протяжении уже нескольких месяцев, предыдущий рекорд был поставлен в марте. Вместе с увеличением количества автокредитов, упал их средний чек — в среднем, на 3%.
Объем кредитов за апрель составил 91 млрд рублей, показывая рост в 12,2%.
«Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента», — заявили в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Средний лимит при взятии кредита на покупку автомобиля составил 970,7 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что долги россиян по ипотеке выросли до 10 трлн рублей.
Экономика,РИА Новости,
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