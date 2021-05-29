Россияне взяли рекордное число автокредитов за прошедший месяц

Количество оформленных кредитов на приобретение автомобилей за апрель достигло рекордного числа в 93,8 тыс. ссуд, это исторический максимум за все время наблюдений, сообщает РИА «Новости».

Рост количества этого типа кредитов продолжается на протяжении уже нескольких месяцев, предыдущий рекорд был поставлен в марте. Вместе с увеличением количества автокредитов, упал их средний чек — в среднем, на 3%.

Объем кредитов за апрель составил 91 млрд рублей, показывая рост в 12,2%.

«Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента», — заявили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний лимит при взятии кредита на покупку автомобиля составил 970,7 тыс. рублей.