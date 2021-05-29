Пандемия подстегнула спрос на суперъяхты

Рынок суперъяхт (длиной более 24 метров) переживает бум на фоне пандемии коронавируса. С начала 2021 года во всём мире продали рекордные 208 суперъяхт на общую сумму более 1 млрд фунтов стерлингов ($1,4 млрд). В прошлом году за тот же период продали только 131 судно. Спрос на суда стал резко расти, когда летом 2020 года государства начали отменять первые локдауны. Пандемия заставила состоятельных людей пересмотреть своё отношение к отдыху. Теперь они предпочитают проводить больше времени в море в море, где нет толп людей и угрозы подхватить коронавирус. О том, что эпидемия подстегнула спрос на большие яхты, сообщила газета Financial Times, опросившая участников рынка. Как заявили в крупной британской фирме премиального судостроения Princess Yachts, число заказов сейчас намного превышает допандемийный уровень. А итальянская судостроительная верфь Ferretti сообщила, что в январе-марте она произвела рекордные 56 яхт. Как отметил журнал Boat International, рынок начал стремительно расти в июле 2020-го. Многие состоятельные люди покупали яхту впервые, причём некоторые делали это без предварительного просмотра судна, чего раньше представить было невозможно. «С появлением коронавируса люди поняли, что всё может измениться в любой момент. Их восприятие жизни стало другим — они захотели больше получать здесь и сейчас», — сказал Марко Валле, генеральный директор верфи Benetti Yachts из итальянской Тосканы. Секретная индустрия и высокие риски Впрочем, в бизнесе судостроительных компаний не всё так радужно. Сейчас они ещё не могут наверстать упущенную выгоду, когда из-за карантина прошлой весной производство останавливалось. Кроме того, сильно выросла стоимость сырья. Из-за финансовых проблем слабые компании банкротятся. По данным FT, в 2020 году 65% выпущенных суперъяхт пришлись на 20 верфей, хотя ещё 10 лет назад они выпускали только треть от общего числа лодок. Собеседники издания отметили, что их клиенты — самые жёсткие и неуступчивые в переговорах по цене. Даже маленькая ошибка в просчёте бюджета по одной сделке может сильно сказаться на прибыли компании. «Люди думают, что это очень прибыльный бизнес, потому что наши клиенты — миллиардеры. На самом деле здесь нет очень высоких доходов, а сам бизнес может быть очень рискованным», — отметила управляющий директор нидерландской Damen Yachting Роуз Дамен. Ранее Bloomberg охарактеризовал строительство суперъяхт как «крайне секретную индустрию, которая процветает из-за пандемии и является воплощением расширяющейся пропасти между состояниями супербогатых и всех остальных». Ярким примером такой «пропасти» стал скандал, разразившийся во время первого локдауна весной 2020 года. Сооснователь DreamWorks Animation 77-летний Дэвид Геффен
вызвал шквал критики в соцсетях, опубликовав условия своей самоизоляции на одной из самых роскошных яхт мира Rising Sun. Ранее стало известно, что самый богатый человек мира Джефф Безос
заказал у нидерландской верфи Oceanco парусную мегаяхту. Её длина составит 127 метров, а стоимость может превысить $500 млн. Из российских миллиардеров новыми суперъяхтами обзавелись Олег Тиньков
, Роман Абрамович
и Алексей Мордашов
. Фото: Pixabay, Pixabay License Самые большие цифры в мире, но в пределах 280 символов — в нашем твиттере .